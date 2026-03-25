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Aggressione di Trescore Balneario/BG, Fontana: vicini all’insegnante

In foto la scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, luogo dell’aggressione all’insegnante

“Un atto vile, gravissimo e inaccettabile, che ha oltrepassato ogni limite. Davanti a queste assurdità si resta davvero senza parole, ma la risposta deve essere unanime da tutta la società e soprattutto dalle famiglie e dagli studenti di ogni età”. Lo scrive sui propri profili social il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito dell’insegnante accoltellata da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

“Siamo vicini alla professoressa e a tutto il corpo docente e ringraziamo i medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII che stanno soccorrendo l’insegnante” conclude Fontana.

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