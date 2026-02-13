Progetto ‘Adotta una statua’ 2026, in Cadorna svelata la scultura

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha presenziato, nella sede di Ferrovie Nord Milano in piazzale Cadorna, alla cerimonia di svelamento della scultura per il progetto ‘Adotta una statua’ 2026, ideato e organizzato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello di tre anni fa, che celebra il recupero e la valorizzazione delle statue rimosse dalla Cattedrale di Milano, rivelando alle istituzioni presenti lo splendore del ‘Santo barbuto con libro‘ appena restaurato.

Presenti alla cerimonia anche Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo e Andrea Gibelli, Monica Giugliano e Fulvio Caradonna, rispettivamente presidente, direttore generale e consigliere delegato di FNM.

Progetto ‘Adotta una statua’ 2026

“Il progetto ‘Adotta una statua’- ha dichiarato il presidente della Regione – rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, aziende e realtà culturali, capace di generare un impatto tangibile sulla comunità e sul territorio. L’impegno non riguarda solo la tutela e la conservazione di opere che raccontano la storia e l’identità di Milano, ma anche la promozione di una cultura del rispetto fondata sulla bellezza, capace di rendere gli spazi pubblici luoghi vissuti e sicuri“.

La statua sostituirà quella ottocentesca di ‘San Abdon‘, prendendone il posto nella sede di Ferrovie Nord Milano, in piazzale Cadorna.

Santo barbuto con libro

“La presenza del ‘Santo barbuto con libro’ nella stazione Cadorna – ha continuato Fontana – diventa simbolo di decoro urbano e contribuisce a diffondere la forza educativa dell’arte”.

Sapiente abilità e straordinaria artigianalità lombarda

“Non è un caso – ha concluso il governatore della Lombardia – l’aver attribuito a Fedele Confalonieri, due anni fa, la Rosa Camuna 2024, il premio più prestigioso conferito dalla Regione. Con la sua carica di presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo è stato un lungimirante promotore dell’offerta culturale lombarda. Offerta che racconta anche della sapiente abilità delle maestranze, rinomate in tutto il mondo, e della straordinaria artigianalità della nostra regione, un vero e proprio vanto“.