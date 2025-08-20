Fontana: campionati canottaggio 2026 a Varese, un’ottima notizia

“Varese sarà protagonista del canottaggio internazionale. Dal 30 luglio al 2 agosto 2026 ospiterà i Campionati Europei, con oltre 500 atleti provenienti da più di 30 nazioni”. Lo sottolinea sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana .

I campionati europei di canottaggio 2026 a Varese

“La scelta del comitato – prosegue – è ricaduta sul campo di regata della Schiranna . Un’ottima notizia che arriva proprio mentre all’Idroscalo di Milano sono iniziati i Mondiali di canoa e paracanoa 2025. I campionati di canottaggio 2026 a Varese sono un riconoscimento importante per il nostro Paese e per la Lombardia, che – commenta il governatore – conferma la sua affidabilità nell’organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale. Complimenti alla Federazione Italiana Canottaggio ea tutte le istituzioni che hanno lavorato insieme per raggiungere questo traguardo”.