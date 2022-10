Con la pubblicazione sul Burl, il Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, degli esiti dell’ottava istruttoria, del bando ‘OgniGiorno inLombardia‘, miusra di promozione del turismo, si è quindi chiusa ufficialmente la prima finestra della misura.

Promozione turismo, bando ‘OgniGiorno inLombardia’

Numeri infatti da record per l’iniziativa, che ha l’obiettivo di incentivare la promozione turistica a livello locale, valorizzando la conoscenza delle eccellenze territoriali. Sono, quindi, complessivamente 116 i progetti finanziati da Regione Lombardia. Di questi, 38 provengono quindi dalla provincia di Bergamo, 18 dal Bresciano, 11 dalla provincia di Sondrio, 10 dal Cremonese. E ancora: 8 dal Pavese, 7 dalla provincia di Lecco, 6 dal Mantovano, 5 da Varese, 4 da Como, 3 da Milano e 2 da Monza Brianza. In più, ecco 4 progetti degli Stati esteri.

Magoni: siamo terra di mille eccellenze

“La Lombardia – dice l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni – è una terra dalle mille eccellenze. Il nostro compito deve essere adottare misure strategiche condivise per promuovere e valorizzare bellezze, tipicità e tradizioni. Un messaggio colto in maniera ottimale da enti, istituzioni, associazioni e professionisti dei territori, che hanno compreso l’importanza di un bando che permette di elevare all’ennesima potenza l’attrattività locale. ‘OgniGiorno inLombardia’ riaprirà con una seconda finestra dal 15 novembre 2022 al 15 settembre 2023 per gli eventi che avranno luogo nel 2023. Invito tutti gli operatori del settore a cogliere al volo l’occasione”.

La nuova dotazione finanziaria è di 4 milioni

La misura, a sportello valutativo, ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro per il biennio 2022-23. Al bando possono fare quindi domanda soggetti di natura pubblica, di natura privata in forma non imprenditoriale e soggetti in forma imprenditoriale. I progetti devono infatti proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico per la promozione delle destinazioni lombarde. Da realizzare quindi in Italia e/o all’estero.

I progetti finanziati

Ecco dunque i progetti finanziati con l’ottava istruttoria, suddivisi per provincia. Con l’indicazione del soggetto richiedente e dell’importo concesso. In totale, si tratta quindi di 11 progetti per un contributo regionale di 194.993,28 euro.

Bergamo

‘Zogno da scoprire: borghi, tradizione e sapori d’un tempo’; soggetto richiedente: Comune di Zogno. Contributo concesso: 8.540 euro;

‘Lovere, il borgo della luce. Magic Xmas with Linus & the Peanuts’; soggetto richiedente: Comune di Lovere. Contributo concesso: 30.000 euro;

‘Gorno, miniera intrigante’; soggetto richiedente: Comune di Gorno. Contributo concesso: 11.585 euro;

‘Valle Imagna: una perla turistica tra la Lombardia e l’Europa’; soggetto richiedente: Comunità Montana Valle Imagna. Contributo concesso: 27.328 euro;

‘Luci su Ambivere. Passeggiando in un paese fatato’; soggetto richiedente: Comune di Ambivere. Contributo concesso: 29.231,40 euro.

Brescia

‘Il cammino della stella. I canti della stella nel Bresciano’; soggetto richiedente: Associazione Culturale Choros. Contributo concesso: 10.360 euro;

‘La tradizione del Natale a Sulzano’; soggetto richiedente: Comune di Sulzano. Contributo concesso: 14.700 euro;

Como

‘La destagionalizzazione continuativa della Bellagio Meravigliosa tra luci e giardini’; soggetto richiedente: Associazione Operatori Turistici Economici di Bellagio. Contributo concesso: 30.000 euro.

Monza e Brianza

‘Arte davvero per tutti. Percorsi multisensoriali per fruitori con disabilità sensoriali e in CAA: tour guidati tra storia, cultura e tradizioni’; soggetto richiedente: Comune di Bellusco. Contributo concesso: 13.256,88 euro.

Stati esteri

‘Lombardia Day, dalle Ande alle Alpi’; soggetto richiedente: Camera di Commercio Italiana in Cile. Contributo concesso: 9.842 euro;

‘Enjoy Lombardy’; soggetto richiedente: Camera di Commercio Italiana in Canada. Contributo concesso: 10.150 euro.

gus