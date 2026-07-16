L’agenzia internazionale Moody’s ha confermato alla Regione Lombardia il rating Baa1 con outlook stabile, un giudizio che si colloca a un livello superiore rispetto a quello assegnato alla Repubblica italiana (Baa2, outlook stabile). Lo fa sapere una nota della Regione Lombardia a margine del giudizio di parifica presso la Corte dei Conti.

Rating di Moody’s su Lombardia Baa1: solidità finanziaria ed equilibrio dei conti

“Il riconoscimento – prosegue la nota – certifica la solidità finanziaria della Regione, premiando una gestione caratterizzata da equilibrio dei conti, capacità di programmazione e sostenibilità nel medio-lungo periodo. La valutazione di Moody’s rappresenta un importante attestato di affidabilità nei confronti degli investitori e dei mercati finanziari internazionali’.

Dato lombardo superiore a quello nazionale conferma credibilità dell’amministrazione

“Il fatto che la Lombardia mantenga un rating più elevato rispetto a quello dello Stato – si legge ancora – costituisce un elemento di particolare rilievo nel panorama internazionale e conferma la credibilità dell’amministrazione regionale sotto il profilo economico-finanziario, rafforzandone la capacità di attrarre investimenti e sostenere politiche di sviluppo a beneficio di cittadini, imprese e territori”.