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Moody’s conferma il rating della Lombardia: Baa1 sopra quello italiano

Immagine di Palazzo Lombardia sede della Giunta: il rating di Moody's attribuisce Baa1 alla Regione Lombardia.

Il riconoscimento certifica la solidità finanziaria della Regione

L’agenzia internazionale Moody’s ha confermato alla Regione Lombardia il rating Baa1 con outlook stabile, un giudizio che si colloca a un livello superiore rispetto a quello assegnato alla Repubblica italiana (Baa2, outlook stabile). Lo fa sapere una nota della Regione Lombardia a margine del giudizio di parifica presso la Corte dei Conti.

Rating di Moody’s su Lombardia Baa1:  solidità finanziaria ed equilibrio dei conti

“Il riconoscimento – prosegue la nota – certifica la solidità finanziaria della Regione, premiando una gestione caratterizzata da equilibrio dei conti, capacità di programmazione e sostenibilità nel medio-lungo periodo. La valutazione di Moody’s rappresenta un importante attestato di affidabilità nei confronti degli investitori e dei mercati finanziari internazionali’.

Dato lombardo superiore a quello nazionale conferma credibilità dell’amministrazione

“Il fatto che la Lombardia mantenga un rating più elevato rispetto a quello dello Stato – si legge ancora – costituisce un elemento di particolare rilievo nel panorama internazionale e conferma la credibilità dell’amministrazione regionale sotto il profilo economico-finanziario, rafforzandone la capacità di attrarre investimenti e sostenere politiche di sviluppo a beneficio di cittadini, imprese e territori”.

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