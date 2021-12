Oltre 2,3 milioni di euro investiti da Regione Lombardia per il recupero e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità e assegnati agli enti locali e alle associazioni dal 2019 ad oggi. Questi alcuni dati illustrati dall’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenuto al webinar “il sistema di geolocalizzazione dei beni confiscati per gli enti locali e del terzo settore”.

“La Lombardia – ha aggiunto l’assessore – è la quarta regione in Italia per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e annovera sul suo territorio oltre 1.300 unità immobiliari già destinate e oltre 1.900 ancora in fase di gestione”.

Al via sistema Regione per visualizzazione beni confiscati

De Corato ha anche presentato il sistema informativo ‘Viewer beni confiscati’, divenuto, da poco, pienamente operativo. “A seguito di una fase di sperimentazione – ha detto – a cui hanno preso parte 11 Comuni e 5 associazioni del terzo settore, il sistema è ora pronto per assolvere al ruolo di interlocutore privilegiato dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei beni immobili confiscati alle mafie in Lombardia e destinati agli enti locali, nonché agli enti del terzo settore. Mettere a disposizione un nutrito patrimonio informativo geolocalizzato dei beni sottratti alla criminalità organizzata vuol dire agevolare il reimpiego istituzionale e sociale di tali beni”.

Da Regione nel biennio 2021 2022 altri 4 milioni per riqualificazione beni

“Il recupero dei beni confiscati – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – può e deve rappresentare un volano per l’economia della nostra regione. Abbiamo infatti messo a disposizione per il biennio 2021-2022 altri 4 milioni di euro destinati agli enti locali e al terzo settore per il recupero dei beni confiscati alla criminalità”.

Finanziamenti già assegnati divisi per Province

In provincia di Brescia assegnati 271.000 euro, in provincia di Como assegnati 296.000 euro, in provincia di Cremona assegnati 101.000, in provincia di Lecco assegnati 283.000. Ed ancora in provincia di Lodi assegnati 210.000, in provincia di Monza e Brianza assegnati 126.000, un provincia di Milano assegnati 467.000. Infine in provincia di Pavia sono stati assegnati 501.000 euro e in provincia di Varese assegnati 86.000 euro.

Divisione per annualità e per Province e Comuni

Anno 2019

Ente PR Descrizione intervento Contributo liquidato Pezzaze BS Cascina destinata a scopi sociali. Appartamento da affittare € 72.528,35 Totale BS € 72.528,35 Spino d’Adda CR Immobile destinato a finalità sociali € 20.000,00 Totale CR € 20.000,00 Desio MB Due immobili destinati ad housing sociale € 26.826,24 Totale MB € 26.826,24 Magnago MI 4 immobili da utilizzare come “Casa solidale” € 131.493,47 Bollate MI Immobile da utilizzare per finalità sociale € 92.065,15 Rho MI Creato un Parco della legalità € 48.457,58 Totale MI € 272.016,20 Varese VA Immobile destinato ad organizzazioni di volontariato € 19.766,94 Totale VA € 19.766,94

Anno 2020

Castel Mella BS Immobile da destinare a magazzino comunale. € 34.470,00 Verolanuova BS Immobile da destinare a sede dell’associazione “Gruppo Verolese Volontari del Soccorso”. € 150.000,00 Totale BS € 184.470,00 Fino Mornasco CO Immobile destinato a sede operativa per le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco regionale delle Groane e per il personale amministrativo. Il primo piano è da destinare a sala polivalente a beneficio della collettività finese € 136.095,64 Cantù CO Immobile da destinare a nuova sede dell’Azienda Speciale Consortile Galliano. € 150.000,00 totale CO € 286.095,64 Provincia di Cremona CR Immobile da destinare a deposito per il Servizio Manutenzione Strade della Provincia. € 42.772,72 Provincia di Cremona CR Immobile da destinare a deposito per il Servizio Manutenzione Strade della Provincia € 38.736,08 Totale CR € 81.508,80 Costa Masnaga LC Immobile da destinare a magazzino, ricovero mezzi ed attrezzature per il comando di polizia locale € 135.000,00 Totale LC € 135.000,00 Pieve Fissiraga LO Immobile da destinare alle Associazioni del territorio istituendo la “CASA DELLE ASSOCIAZIONI” € 46.521,50 Pieve Fissiraga LO Immobile ubicato in via Fasoli, n. 21/23, da destinare alle Associazioni del territorio istituendo la “CASA DELLA MUSICA”. € 61.792,96 Pieve Fissiraga LO Immobile da destinare a “CASA DELLA PROTEZIONE CIVILE”. € 56.238,58 Totale LO € 164.553,04 Usmate Velate MB Immobile destinato a “SPAZIO POLIFUZIONALE PER I SERVIZI AL CITTADINO” € 33.083,00 Cesano Maderno MB Immobile da destinare a progetti di housing sociale € 23.426,04 Totale MB € 56.509,04 Cesano Boscone MI Immobile da destinare all’emergenza abitativa. € 12.482,85 Cesano Boscone MI Immobile da inserire nella rete dei servizi abitativi. € 9.756,28 Cesano Boscone MI Immobile da destinare a situazioni di emergenza abitativa € 20.727,13 Segrate MI Immobile da destinare ad emergenza abitativa € 20.460,00 Bollate MI Terreno da riqualificare € 28.796,50 Totale MI € 92.222,76

Anno 2021

Puegnago del Garda BS Appartamento ubicato in via Borgo Alto, n. 14, da destinare nell’ “alta stagione” al turismo sociale e responsabile e nella “bassa stagione” da utilizzare come “punto di comunità”, per esperienze di partecipazione, portierato sociale, laboratorio 6.988,77 € Puegnago del Garda BS Appartamento da destinare nell’ “alta stagione” al turismo sociale e responsabile e nella “bassa stagione” da utilizzare come “punto di comunità”, per esperienze di partecipazione, portierato sociale, laboratorio 6.988,77 € Totale BS 13.977,54 € Cermenate CO Immobile da destinare a fini sociali/istituzionali 10.000,00 € Totale CO 10.000,00 € Costa Masnaga LC Immobile da destinare a sede di associazione di volontariato 148.428,00 € Totale LC 148.428,00 € Casalmaiocco LO Immobile da destinare ad assistenza e cura delle persone bisognose 46.004,40 € Totale LO 46.004,40 € Seveso MB Immobile da destinare alla realizzazione di una comunità di accoglienza residenziale per disabili 43.181,82 € Totale MB 43.181,82 € Trezzano sul Naviglio MI Immobile da destinare a casa di accoglienza per adulti 72.450,00 € San Giuliano Milanese MI Appartamento da destinare all’emancipazione e distacco delle persone con fragilità dalle famiglie di origine e/o dai servizi residenziali di riferimento 29.648,09 € Marcallo con Casone MI Immobileda destinare ad un progetto di natura socio

assistenziale, per la sistemazione abitativa temporanea 5.490,00 € Settimo Milanese MI Immobile ubicato in via Stephenson, n. 10, da destinare ad housing sociale 150.000,00 € Gaggiano MI Immobile da destinare ad ambulatorio medico e a Spazio Giovani 55.084,19 € Cormano MI Immobile da destinare ad un progetto sociale e abitativo, a favore di nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa 13.328,41 € Totale MI 326.000,69 € Gerenzago PV Immobile da destinare all’ospitabilità 20.000,00 € Gerenzago PV Immobile da destinare all’ospitabilità a fini social 150.000,00 € Gerenzago PV Immobile da destinare alla creazione di una struttura ricettiva per l’ospitalità a fini sociali 150.000,00 € Gerenzago PV Immobile ubicato in via Genzone, Palazzina 1 – ristrutturazione di unità immobiliari al terzo piano, da destinare all’ospitabilità per fini sociali 150.000,00 € Gerenzago PV Immobile da destinare ad uso sociale 11.000,00 € Vigevano PV Appartamento da locare 20.000,00 € Totale PV 501.000,00 € Busto Arsizio VA Immobile da destinare: ad associazione del privato sociale e all’ accoglienza abitativa, a carattere temporaneo 66.274,00 € Totale VA 66.274,00 €

