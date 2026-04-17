Lombardia, al via bando per restauro e recupero edifici culturali

Regione Lombardia mette in campo 18 milioni di euro per sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico attraverso il bando per i ‘Progetti integrati della cultura 2026-2029’, in apertura sulla piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’ dal 4 maggio 2026. Le risorse, approvate con delibera di Giunta su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, intendono finanziare interventi di restauro, recupero e rifunzionalizzazione di immobili pubblici a destinazione culturale, con l’obiettivo di ampliare l’offerta, migliorare l’accessibilità e rafforzare il ruolo della cultura come leva di sviluppo sociale ed economico dei territori.

Regione Lombardia sostenere iniziative che integrino cultura, innovazione, welfare e sviluppo economico

“Con questo bando – ha affermato Caruso – investiamo in modo concreto sul patrimonio pubblico, trasformandolo in un motore di crescita per le comunità. Non finanziamo solo interventi strutturali, ma progetti capaci di generare nuova vita culturale, servizi e opportunità, con una visione di medio-lungo periodo. Vogliamo sostenere iniziative che integrino cultura, innovazione, welfare e sviluppo economico. La cultura deve essere sempre più accessibile e diffusa, capace di incidere sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività dei territori”.

I progetti dovranno integrare interventi di valorizzazione con attività e servizi culturali sostenibili, favorendo la creazione di reti territoriali e partenariati, anche pubblico-privati, in grado di attrarre ulteriori investimenti e rafforzare l’attrattività dei territori.

Chi può partecipare al bando in apertura il 4 maggio 2026

Possono partecipare gli enti pubblici lombardi, anche in partenariato con altri soggetti coinvolti nei ‘Progetti integrati della cultura’. Regione Lombardia potrà finanziare fino al 50% del costo dei progetti di investimento sul patrimonio culturale pubblico, riconoscendo contributi compresi tra un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 1 milione di euro.

La misura si inserisce nell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, sottoscritto il 31 marzo, che prevede un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro per sostenere i beneficiari regionali con un contributo e con un servizio di accompagnamento alla definizione e attuazione dei Piani di valorizzazione.

“L’intesa con Fondazione Cariplo – ha sottolineato Caruso – rafforza la qualità dei progetti e la loro sostenibilità nel tempo. È un modello virtuoso che ci consente di accompagnare i territori non solo nella fase di investimento, ma anche in quella di progettazione e gestione”.

Fondazione Cariplo: collaborazione con Regione Lombardia è un passaggio fondamentale

“Fondazione Cariplo – ha concluso il presidente Giovanni Azzone – sostiene il bando ‘Progetti integrati della cultura’ come strumento capace di trasformare il patrimonio pubblico in risorsa attiva per le comunità. La collaborazione con Regione Lombardia rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare l’efficacia degli interventi e accompagnare i territori in un percorso concreto di crescita. Fondazione Cariplo sostiene progetti che, oltre alla riqualificazione degli spazi, siano capaci di attivare nuove opportunità culturali e sociali per le comunità. La sinergia quindi tra pubblico e privato si conferma uno strumento decisivo per valorizzare il patrimonio culturale e renderlo una leva di sviluppo per i territori”.