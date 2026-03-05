Logo Regione Lombardia

Centro di Residenza Artistica Lombardia, al via il nuovo triennio

L'assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso alla conferenza stampa del progetto di residenza artistica Intercettazioni

Con il progetto IntercettAzioni Regione Lombardia sostiene giovani talenti

Prosegue e si rafforza il Centro di Residenza Artistica della Lombardia, che garantisce ospitalità e supporto a creativi, compagnie teatrali e talenti emergenti in diverse località del territorio regionale. Il progetto, denominato ‘IntercettAzioni‘, è dedicato allo sviluppo dello spettacolo dal vivo. L’iniziativa è promossa da Circuito CLAPS, insieme ai partner Industria Scenica, Laagam, Teatro delle Moire e ZONA K, con il sostegno di Regione Lombardia.

Sei sedi di residenza artistica in quattro province della Regione Lombardia

Sono sei le sedi distribuite in quattro province lombarde – Brescia, Como, Milano e Sondrio – che ospitano ogni mese compagnie italiane e internazionali in residenza: Spazio Danzarte a Brescia, Teatro Sociale di Canzo, Everest Spazio alla Cultura a Vimodrone, LachesiLAB e ZONA K a Milano, e O.R.A. Orobie Residenze Artistiche a Piateda, in Valtellina.

Il nuovo ciclo di attività è stato presentato oggi a Palazzo Lombardia, alla Biblioteca ‘Tremaglia‘, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, insieme ai coordinatori delle residenze e ai rappresentanti delle istituzioni territoriali.

Assessore Caruso: sosteniamo la crescita dei giovani nello spettacolo dal vivo

Conferenza stampa del progetto di residenza artistica Intercettazioni, il volume di raccolta progetti“Il progetto ‘IntercettAzioni‘ – ha affermato l’assessore Caruso – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e operatori culturali, capace di generare opportunità per gli artisti e per i territori. Regione Lombardia sostiene il Centro di Residenza perché crede nell’importanza di offrire tempo, spazi e competenze a chi lavora sulla ricerca artistica, favorendo nuovi linguaggi e accompagnando la crescita di giovani talenti nello spettacolo dal vivo”.

Il progetto è un punto di riferimento per gli artisti a livello nazionale

‘IntercettAzioni’ è al suo terzo rinnovo e nel 2027 celebrerà dieci anni di attività, confermandosi come punto di riferimento a livello nazionale per il sostegno alla creazione artistica contemporanea. I percorsi attivati nell’ultimo triennio sono stati raccolti in un volume che, con foto, interviste e schede artistiche, racconta il lavoro svolto grazie alla sinergia tra associazioni, artisti e territori.

Il Centro è riconosciuto nell’ambito dell’Accordo di programma interregionale triennale 2025–2027, sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero della Cultura. L’obiettivo è continuare ad offrire ad artisti e compagnie attivi nella prosa, nella danza, nel circo contemporaneo, nel teatro partecipato e nella musica, la possibilità di sviluppare il proprio percorso creativo, in un contesto di confronto con professionisti del settore e con il pubblico.

Uno dei punti di forza del progetto è il rapporto con le comunità ospitanti

Tra gli elementi distintivi del progetto c’è il rapporto diretto con i territori e con le comunità ospitanti. Gli artisti  in residenza partecipano infatti a laboratori, incontri e prove aperte, favorendo il dialogo tra processo creativo e pubblico. Ogni residenza è costruita sulle esigenze della compagnia ospitata e può riguardare diverse fasi del processo creativo: ricerca, sperimentazione, produzione e verifica tecnica.

Contributo di 12.500 euro ai vincitori di una call nazionale

Per il nuovo triennio è stata inoltre lanciata una call nazionale dedicata alla relazione tra creazione artistica e spazio pubblico, rivolta ad artisti e compagnie attivi nei linguaggi multidisciplinari. Le due realtà vincitrici, i cui nomi saranno comunicati il 31 marzo, saranno ospitate tra maggio 2026 e dicembre 2027 in un percorso di cinque periodi di residenza nelle diverse sedi del Centro. Riceveranno inoltre un contributo economico di 12.500 euro, la disponibilità di spazi di lavoro e un percorso di tutoraggio artistico e progettuale da parte di professionisti del settore.

Alla conferenza stampa di IntercettAzioni, centro di residenza artistica di regione Lombardia, il volume che raccoglie progetti e schede degli artistiInvestimento sulla qualità culturale del territorio e sul dialogo con altre realtà

“L’obiettivo che ci poniamo – ha concluso Caruso – è quello di intercettare visioni, intuizioni, linguaggi. Grazie al sostegno di Regione Lombardia le realtà del territorio mettono a disposizione degli artisti un tempo e uno spazio per sostare ed esplorare, senza l’assillo dell’immediata restituzione, ma con la libertà di un confronto costante. Si tratta di un investimento sulla qualità culturale e sulla capacità del nostro sistema creativo di dialogare anche a livello internazionale e con le nuove generazioni di artisti”.

Con il programma ‘Trampolino’ sosteniamo i talenti emergenti

Proprio per sostenere i più giovani viene realizzato, all’interno del progetto, il programma ‘Trampolino‘, a supporto dei talenti emergenti, ragazzi e ragazze appena diplomati nelle scuole d’arte e di teatro. Il programma, realizzato con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e con l’Accademia Santa Giulia di Brescia, accompagnerà gli artisti in un percorso di crescita e formazione.
