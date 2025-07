È aperto il nuovo bando sul cinema promosso da Regione, in collaborazione con Lombardia Film Commission, per sostenere la scrittura e la fase preparatoria di film, serie, documentari e animazioni ambientati in Lombardia o ispirati al suo patrimonio culturale. La misura chiuderà il 30 settembre 2025.

Con una dotazione complessiva di 300.000 euro, il bando si rivolge alle produzioni che vogliono raccontare il territorio attraverso storie originali, valorizzando luoghi, talenti e collaborazioni locali. L’obiettivo è accompagnare i progetti fin dalle prime fasi, sostenendo le idee mentre prendono forma.

Bando cinema, Regione Lombardia sostiene la scrittura

“È la prima volta che – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso – interveniamo su questo passaggio così delicato. Tutto nasce dalla scrittura, dalla visione, dalla capacità di immaginare: è una fase fragile ma decisiva, che merita attenzione e sostegno”.

“La Lombardia – ha proseguito – vuole essere raccontata. Il 20% del pubblico cinematografico nazionale è lombardo: anche per questo è fondamentale investire nello sviluppo e nella preproduzione, che rappresentano il cuore del processo creativo. Con questo bando lanciamo un segnale forte all’intero comparto audiovisivo”.

Il bando regionale

I contributi potranno arrivare fino a 30.000 euro per film, serie e animazioni, e fino a 15.000 euro per documentari. Sono coperte le spese legate alla scrittura, all’acquisizione dei diritti, alla scelta del cast, alla pre-produzione e alle prime strategie promozionali. Il sostegno è destinato a opere che siano ambientate prevalentemente in Lombardia, capaci di valorizzarne il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, anche attraverso collaborazioni artistiche e professionali con realtà locali.

“In Lombardia – ha ricordato ancora l’assessore – operano oltre 1.700 imprese (il 18,6% del totale nazionale) nel settore audiovisive e più di 16.000 addetti (il 20% del totale nazionale). È un ecosistema vivace, che genera economia, occupazione e cultura. Con questo intervento rafforziamo un percorso di crescita che guarda al futuro e premia il talento”.

Il nuovo bando, disponibile a questo link, si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il cinema, che nel 2023 hanno già sostenuto 19 progetti tra film, serie e documentari. Alcuni sono stati selezionati alla Mostra del Cinema di Venezia.