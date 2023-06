L’assessore di Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commenta la decisone assunta dalla Commissione all’Ambiente all’Europarlamento, che ha respinto il pdl Ue ‘per il ripristino della natura‘.

Respinto il Pdl ‘ripristino della natura’

“La legislatura europea potrebbe chiudersi con un risultato positivo per la nostra agricoltura, per il Made in Italy agroalimentare ma soprattutto per la sopravvivenza delle aziende. La bocciatura del provvedimento sul ripristino della natura, da parte della Commissione Ambiente, dopo quella della Commissione Agricoltura, segna la fine dell’ambientalismo fatto di ideologia più che di concretezza. E che è assolutamente fuori dalla realtà”.

Le norme distruttive del Green Deal

“Un conto – prosegue l’assessore – è chiedere agli agricoltori di partecipare allo sforzo per migliorare la sostenibilità e l’ambiente. Una cosa che in Italia e in Lombardia avviene da anni. Il tutto con sacrifici e investimenti in tecnologia, dal campo alla trasformazione. Così come accade per le energie rinnovabili. Un conto è pensare a norme distruttive per un intero sistema produttivo come il nostro, come ha tentato di fare chi ha concepito il Green Deal“.

Europa metta agricoltura al primo posto

“Mi auguro – conclude l’assessore Beduschi – che chi siederà nelle istituzioni europee dopo le prossime elezioni, metta l’agricoltura al primo posto. E che, conseguentemente, tratti chi lavora tutti i giorni per produrre cibo di qualità come un benemerito. E non come un distruttore dell’ambiente”.