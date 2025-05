Ucraina, Regione Lombardia in campo per la fase di ricostruzione

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, ha partecipato all’evento ‘On the road to URC 2025 – Dimensione Locale e Regionale‘, organizzato al Centro Congressi di VeronaFiere per la futura ricostruzione dell’Ucraina. L’iniziativa, promossa dai governi italiano e ucraino nell’ambito del percorso verso la Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio, è dedicata al ruolo degli enti locali e regionali nel processo di ricostruzione del Paese.

Regione Lombardia sostiene partnership imprenditoriali

“Regione Lombardia crede nel valore della collaborazione tra pubblico e privato – ha affermato il sottosegretario Raffaele Cattaneo – e lo dimostra l’esperienza maturata nei settori della sanità, dell’educazione e, più recentemente, nella cooperazione internazionale. In Ucraina ci sono ancora milioni di persone e a loro non possiamo offrire solo aiuti emergenziali, ma anche investimenti, partnership imprenditoriali e iniziative culturali”.

“La pace – ha concluso Cattaneo – si costruisce anche attraverso il dialogo tra comunità locali. Per questo abbiamo avviato una cooperazione con la regione di Zaporizhzhia, formalizzata con la firma di un Memorandum of Understanding a novembre 2024 a Milano”.

Ricostruzione Ucraina, l’evento in Regione Lombardia

Durante il suo intervento, Cattaneo ha ricordato il ruolo centrale avuto da Regione Lombardia nella promozione del coinvolgimento delle imprese italiane, a partire dal primo evento preparatorio alla URC 2025, svoltosi a Milano lo scorso marzo, che ha visto la partecipazione di oltre 700 rappresentanti e 400 aziende da 22 Paesi.