Rifugi montagna, Regione Lombardia organizza corso per gestori

Regione Lombardia promuove l’ottava edizione del corso per gestori di rifugi di montagna. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Ersaf – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste e APF Valtellina – Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, prevede un percorso formativo di 30 ore da svolgere in presenza a Sondrio a partire da marzo 2026. La richiesta di iscrizione deve avvenire entro le ore 12 di mercoledì 4 marzo 2026.

Sertori: per Regione Lombardia rifugi in montagna presidio fondamentale

“I rifugi alpini – ha spiegato l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori – rappresentano un presidio fondamentale per le nostre montagne. Con l’ottava edizione del corso per gestori di rifugi, Regione Lombardia conferma quindi il proprio impegno nella valorizzazione di una figura centrale per il sistema montano lombardo. Quella che garantisce qualità dei servizi, tutela dell’ambiente e maggiore sicurezza per escursionisti e alpinisti. Siamo, infatti, al fianco di chi sceglie di lavorare in montagna. E lo dimostriamo nei fatti offrendo strumenti concreti per affrontare con competenza le sfide di un settore in continua evoluzione”.

L’obiettivo della formazione

L’obiettivo del corso per gestori di rifugi è formare una figura che ricopre un ruolo chiave nell’ambiente montano. Il rifugista, infatti, si occupa dell’ospitalità e della ristorazione, accoglie turisti, escursionisti e alpinisti e funge da punto di riferimento per informazioni sul territorio, collaborando con le strutture di soccorso operanti nell’area. Per poter accedere al corso è necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di 1° grado (terza media) e avere l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB). Per iscrizioni e maggiori informazioni, visitare il sito www.apfvaltellina.it, inviare una mail a info@apfvaltellina.it o telefonare al numero 0342515290.