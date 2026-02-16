Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Enti locali, montagna e risorse
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni

Rifugi montagna, Regione Lombardia organizza corso per gestori

Rifugio alpino, per il Bando Rifugi 2024 della Lombardia incremento di 5 milioni e risorse per 25 nuovi progetti

Sertori: ottava edizione a sostegno di chi sceglie di lavorare in altura

Regione Lombardia promuove l’ottava edizione del corso per gestori di rifugi di montagna. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Ersaf – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste e APF Valtellina – Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, prevede un percorso formativo di 30 ore da svolgere in presenza a Sondrio a partire da marzo 2026. La richiesta di iscrizione deve avvenire entro le ore 12 di mercoledì 4 marzo 2026.

Sertori: per Regione Lombardia rifugi in montagna presidio fondamentale

L'assessore Massimo Sertori parla del nuovo percorso per gestori di rifugi di montagna promosso da Regione Lombardia“I rifugi alpini – ha spiegato l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori – rappresentano un presidio fondamentale per le nostre montagne. Con l’ottava edizione del corso per gestori di rifugi, Regione Lombardia conferma quindi il proprio impegno nella valorizzazione di una figura centrale per il sistema montano lombardo. Quella che garantisce qualità dei servizi, tutela dell’ambiente e maggiore sicurezza per escursionisti e alpinisti. Siamo, infatti, al fianco di chi sceglie di lavorare in montagna. E lo dimostriamo nei fatti offrendo strumenti concreti per affrontare con competenza le sfide di un settore in continua evoluzione”.

L’obiettivo della formazione

L’obiettivo del corso per gestori di rifugi è formare una figura che ricopre un ruolo chiave nell’ambiente montano. Il rifugista, infatti, si occupa dell’ospitalità e della ristorazione, accoglie turisti, escursionisti e alpinisti e funge da punto di riferimento per informazioni sul territorio, collaborando con le strutture di soccorso operanti nell’area. Per poter accedere al corso è necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di 1° grado (terza media) e avere l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB). Per iscrizioni e maggiori informazioni, visitare il sito www.apfvaltellina.it, inviare una mail a info@apfvaltellina.it o telefonare al numero 0342515290.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima