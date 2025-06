Sertori: Bando Rifugi 2024, ok a 23 progetti, ora altre risorse

Il Bando Rifugi 2024 di Regione Lombardia, numeri alla mano, è stato un grande successo come dimostra il fatto che, nel periodo di presentazione delle domande (10 luglio 2024 – 29 novembre 2024), sono state presentate 115 istanze, di cui 108 valutate positivamente, per un contributo complessivo validato di 17,20 milioni di euro e già 23 progetti finanziati. Numeri eccezionali per l’assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, che conferma il lavoro, già in corso, per aumentare le risorse della misura e, quindi, finanziare, a scorrimento della graduatoria, ulteriori domande.

Cosa finanzia il Bando Rifugi 2024 di Regione Lombardia

La misura, lo ricordiamo, finanzia con 5 milioni di euro a fondo perduto a valere sul FOSMIT – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici, e interventi ad essi complementari. Fondi di cui possono beneficiare soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati gestori o proprietari di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici ubicati in Comuni montani o parzialmente montani e regolarmente iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici.

Bando Rifugi 2024 della Lombardia, i progetti finanziati

“Con la dotazione finanziaria iniziale – sottolinea l’assessore Sertori – abbiamo finanziato le prime 23 domande con 5 milioni regionali a fronte di un investimento complessivo dei soggetti richiedenti di 8,05 milioni di euro”.

“Confermo – conclude l’assessore Sertori – l’impegno concreto a mettere a disposizione nuove e ulteriori somme per questa misura che ci consentiranno di finanziare altri progetti in graduatoria e proseguire nella politica di attenzione di Regione Lombardia alla montagna e al suo comparto, anche aumentandone la fruibilità e le possibilità di ospitare sempre più fruitori durante tutto l’anno”.

Il riparto

Di seguito, ecco quindi il dettaglio delle domande finanziate suddiviso per province con ubicazione del rifugio e importo regionale concesso. Laddove non indicato trattasi di impresa/ditta individuale per la quale si specifica ambito comunale di intervento.

BERGAMO (6)

Carona , 233.828 euro;

, 233.828 euro; Comune di Oltre il Colle , rifugio ‘Capanna 2000’, 181.700 euro;

, rifugio ‘Capanna 2000’, 181.700 euro; Mezzoldo , 206.954 euro;

, 206.954 euro; Club Alpino Italiano sezione di Piazza Brembana , rifugio ‘Cesare Benigni’ a Ornica, 236.164 euro;

, rifugio ‘Cesare Benigni’ a Ornica, 236.164 euro; Società alpina Scais , rifugio ‘Fratelli Longo’ a Carona, 196.475 euro;

, rifugio ‘Fratelli Longo’ a Carona, 196.475 euro; Colere, 131.977 euro.

BRESCIA (7)

Comune di Bienno , rifugio ‘Baita Fontaneto’, 179.500 euro;

, rifugio ‘Baita Fontaneto’, 179.500 euro; Borno , 300.000 euro;

, 300.000 euro; Comune di Ponte di Legno , rifugio ‘Petitpierre’, 243.223 euro;

, rifugio ‘Petitpierre’, 243.223 euro; Comune di Paspardo , rifugio ‘Colombe’, 181.419 euro;

, rifugio ‘Colombe’, 181.419 euro; Comune di Bienno , rifugio ‘Valdaione’, 226.261 euro;

, rifugio ‘Valdaione’, 226.261 euro; Comune di Cerveno , rifugio ‘Campione’, 180.000 euro;

, rifugio ‘Campione’, 180.000 euro; Club Alpino Italiano sezione di Brescia, rifugio ‘Maria e Franco’ a Ceto, 166.069 euro.

COMO (1)

Comune di Gravedona ed Uniti, rifugio ‘S. Iorio’, 296.975 euro.

LECCO (3)

Pasturo, 254.059 euro;

254.059 euro; Comune di Premana , rifugio ‘Varrone’ a Introbio, 299.930 euro;

, rifugio ‘Varrone’ a Introbio, 299.930 euro; Moggio, 103.838 euro.

PAVIA (1)

Santa Margherita di Staffora, 242.725 euro.

SONDRIO (5)