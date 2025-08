Bando Rifugi, con ulteriori 5 milioni finanziati 25 nuovi interventi

Via libera dalla Giunta regionale della Lombardia alla proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di incremento di 5 milioni di euro, con fondi Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) delle risorse del Bando Rifugi 2024.

Bando Rifugi 2024 Lombardia, incremento da 5 milioni

“Si tratta – sottolinea l’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori – addirittura di un raddoppio delle risorse finanziarie a favore di una misura che ha registrato, durante il periodo di apertura del bando (10 luglio 2024 – 29 novembre 2024) un numero record di domande con 115 richieste, di cui 108 valutate positivamente, per un contributo complessivo validato di 17,20 milioni di euro con 23 progetti subito finanziati e 1 destinatario di risorse parziali“.

Sertori: prosegue impegno per la montagna

“Prosegue il mio impegno – continua Sertori – per garantire ai territori delle montagne lombarde tutto ciò di cui hanno bisogno. Con lo scorrimento della graduatoria completiamo il finanziamento della domanda classificata al numero 23 in comune di Novate Mezzola (Sondrio), garantiamo fondi per 23 altri progetti e garantiamo, parzialmente, i fondi per 1 ulteriore progetto che interessa il territorio del comune di Lecco“.

Per montagne più fruibilità e attrattività

“La montagna e il suo sistema – sottolinea l’assessore – si confermano propositivi e pronti a sviluppare progetti che ne promuovano la fruibilità e l’attrattività”. “Quelle che finanziamo – conclude Sertori – sono azioni che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde rendendole sempre più un fiore all’occhiello della nostra regione, anche in ottica Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026“.

Il riparto

Di seguito, ecco quindi il dettaglio delle domande finanziate suddiviso per province con ubicazione del rifugio e importo regionale concesso. Laddove non indicato trattasi di impresa/ditta individuale per la quale si specifica ambito comunale di intervento.

BERGAMO (2)

Comune di Averara , rifugio ‘Alpe Cantedoldo’, 293.400 euro;

, rifugio ‘Alpe Cantedoldo’, 293.400 euro; Rogno, 167.369 euro.

BRESCIA (5)

Comune di Edolo , rifugio ‘Malga Stain’, 244.750 euro;

, rifugio ‘Malga Stain’, 244.750 euro; Comune di Edolo , rifugio ‘Mola’, 129.050 euro;

, rifugio ‘Mola’, 129.050 euro; Comune di Pisogne , rifugio ‘Medelet’, 156.113 euro;

, rifugio ‘Medelet’, 156.113 euro; Ponte di Legno , 242.211 euro;

, 242.211 euro; Comune di Sonico, rifugio ‘Baitone’, 187.044 euro.

COMO (4)

Comune di Cavargna , rifugio ‘Garzirola’, 261.668 euro;

, rifugio ‘Garzirola’, 261.668 euro; Comune di Cavargna , rifugio ‘San Lucio’, 297.000 euro;

, rifugio ‘San Lucio’, 297.000 euro; Comune di Cerano d’Intelvi , rifugio ‘Prabello’, 187.518 euro;

, rifugio ‘Prabello’, 187.518 euro; Comune di Tremezzina, rifugio ‘Venini’, 145.000 euro.

LECCO (5)

Club Alpino Italiano sezione di Milano , rifugio ‘Porta’ ad Abbadia Lariana, 271.566 euro;

, rifugio ‘Porta’ ad Abbadia Lariana, 271.566 euro; Club Alpino Italiano sezione di Lecco , rifugio ‘Lecco’, 290.898 euro;

, rifugio ‘Lecco’, 290.898 euro; Lecco , 21.726 euro;

, 21.726 euro; Mandello del Lario , 189.004 euro;

, 189.004 euro; Primaluna, 185.049 euro.

SONDRIO (9)