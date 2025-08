Case Aler, 3 milioni per interventi di efficientamento energetico

Regione Lombardia stanzia 3.040.953 euro per finanziare interventi di efficientamento energetico e riqualificazione delle case Aler in quattro province: Milano, Cremona, Bergamo e Pavia. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Le risorse regionali vanno a integrare i fondi del programma ‘Ecosap‘ (Eco-efficientamento energetico servizi abitativi pubblici) per opere di rigenerazione degli edifici popolari a Cremona, Pavia, Albino (BG), Assago (MI), Cinisello Balsamo (MI) e del programma integrato di edilizia residenziale sociale ‘Quartiere San Siro Baracca – Milite Ignoto’ a Milano.

Assessore Franco: benefici per le famiglie

“Come Regione – sottolinea l’assessore Franco – mettiamo in campo risorse per contribuire al finanziamento di programmi già in corso di attuazione, laddove si è resa necessaria un’integrazione dei fondi su richiesta delle diverse Aler. Le opere consentono di implementare l’efficienza e la sostenibilità degli immobili dal punto di vista energetico e ambientale, con benefici che riguardano la vita quotidiana dei residenti a cominciare dai risparmi sulle bollette per le famiglie bisognose, oltre al tema più ampio che afferisce al taglio delle emissioni inquinanti”.

“Attraverso la ‘Missione Lombardia‘ – continua l’assessore Franco –, il piano regionale per le politiche sulla casa, proseguiamo con gli investimenti e l’attenzione per ogni aspetto legato al miglioramento della qualità dell’abitare”.

Efficientamento per le case Aler, la suddivisione dei finanziamenti

Di seguito i finanziamenti suddivisi per le diverse Aler. Si tratta di opere correlate e necessarie al completamento degli interventi di efficientamento energetico o di contributi per fronteggiare l’aumento del fabbisogno economico.

– Aler Milano: 2.196.150 euro. Di questi, 1.250.000 euro per il ripristino dei balconi in seguito all’installazione dell’impianto fotovoltaico e interventi di manutenzione sulle facciate in via Papa Giovanni XXIII 4 ad Assago e in via Friuli 3 a Cinisello Balsamo. A Milano, invece, 946.150 euro per lavori necessari alla funzionalità degli interventi in via Abbiati 6 scala G, Ex Onmi e via Abbiati 4 e 6.

– Aler Brescia Cremona Mantova: 400.000 euro a Cremona per la copertura economica degli interventi di efficientamento energetico in via Ciria 6, 6A, 6B, 6C e 6D.

− Aler Bergamo Lecco Sondrio: 250.000 euro ad Albino per la copertura economica dell’intervento di efficientamento energetico in via Sottocorna 39/41/43.

– Aler Pavia Lodi: 194.802 euro a Pavia per la copertura economica degli interventi di efficientamento energetico in via Scala 31 e 37.