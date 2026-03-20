Presentata la nuova edizione del Salone del Libro di Torino

Presentata a Milano la trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Anche quest’anno la manifestazione, diretta da Annalena Benini, si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi per l’editoria e la cultura a livello nazionale e internazionale, con oltre 2000 eventi, più di 500 stand e 51 sale dedicate agli incontri.

Tema dell’edizione sarà ‘Il mondo salvato dai ragazzini’, ispirato all’opera di Elsa Morante: un invito a osservare il futuro attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, valorizzando curiosità libertà e capacità di immaginazione come strumenti per comprendere e trasformare il presente.

Assessore Caruso: Regione protagonista con il premio ‘Futura’

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi in occasione di BookPride, Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente, organizzata presso il Superstudio Maxi di Milano, ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

“Il Salone Internazionale del Libro – ha affermato – è uno degli appuntamenti più prestigiosi per l’editoria e per la cultura, non solo in Italia ma in tutta Europa. Regione Lombardia sarà presente per la premiazione dei vincitori del premio letterario ‘Futura’ che abbiamo promosso insieme alla Fondazione Mondadori. Si tratta di un progetto nato per valorizzare il territorio lombardo attraverso la narrazione delle sue peculiarità e, allo stesso tempo, offrire opportunità concrete ai giovani scrittori”.

Le altre misure di Regione Lombardia

“Il nostro territorio inoltre – ha evidenziato Caruso – è leader dell’editoria nazionale, con circa il 50% dei libri italiani stampati in Lombardia: un dato che conferma la forza di un comparto strategico e la centralità della Regione nel panorama culturale del Paese. A questo si affianca una rete bibliotecaria capillare e di eccellenza, che garantisce ogni giorno l’accesso libero alla conoscenza, dai grandi centri urbani alle aree più periferiche. In questa direzione si inserisce anche l’Avviso Unico Cultura, bando aperto fino al 9 aprile, attraverso cui Regione Lombardia ha destinato 1,7 milioni di euro al sostegno dei sistemi bibliotecari, insieme a musei e archivi, con l’obiettivo di rafforzare l’accesso alla cultura”.

“Per consolidare questo impegno – ha concluso l’assessore – stiamo portando avanti anche il Patto Regionale per la Lettura, uno strumento condiviso con scuole, biblioteche, ospedali, strutture penitenziarie e realtà del privato sociale, con l’obiettivo di ampliare la platea dei lettori e raggiungere anche chi oggi è più distante dal libro, attraverso iniziative diffuse e continuative”.

Padiglioni e attività del Salone

Il Salone si articolerà nei padiglioni 1, 2, 3 e Oval del Lingotto Fiere, insieme al padiglione 4, spazio dedicato alla formazione, alla sperimentazione e allo scambio tra generazioni, con particolare attenzione al pubblico più giovane attraverso le attività del Bookstock.

Confermato anche il ‘Publishers Centre’, area riservata agli operatori professionali, con momenti di incontro tra editori, librai e nuovi protagonisti della filiera. Tra le novità, uno spazio dedicato al genere romance con incontri e attività rivolte al pubblico, mentre saranno ulteriormente potenziati gli spazi per la stampa e per il pubblico, con circa 18.000 posti a sedere complessivi per seguire la programmazione.

Il programma sarà consultabile integralmente sul sito www.salonelibro.it a partire dal 1° aprile.