Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Cultura
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Giovani e cultura, aperte le candidature al premio letterario Futura

In foto dei libri: l’assessore Caruso commenta la delibera di Giunta che sostiene un premio letterario per giovani scrittori della Lombardia

Possono partecipare scrittori esordienti di età compresa tra i 18 e i 35 anni

Sono aperte fino al 20 gennaio 2026 le candidature al premio letterario ‘Futura – Raccontare la Lombardia’, promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e sostenuto da Regione Lombardia per la cultura. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio lombardo attraverso la narrazione delle sue peculiarità e, allo stesso tempo, di offrire opportunità concrete ai giovani scrittori. Possono partecipare scrittori esordienti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con opere incentrate su aspetti e contesti legati alla Lombardia: valori, identità, storia, tradizioni sociali e culturali, personaggi e luoghi.

Il racconto della Lombardia al centro del concorso

In foto l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, intervenuto a sostegno del concorso letterario Futura“La Lombardia ha bisogno di essere raccontata – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – e questo premio offre agli autori emergenti non solo un’occasione di visibilità, ma anche la possibilità di restituire un’immagine più completa e articolata della Regione“.

“Vogliamo incentivare produzioni letterarie capaci di mettere al centro il territorio – aggiunge Caruso –, con le sue specificità e differenze, sostenendo al tempo stesso i giovani che scelgono di intraprendere un percorso nelle professioni culturali”.

I dettagli del premio letterario culturale Futura

Tutti i generi letterari sono ammessi. I 26 racconti selezionati saranno raccolti in un volume che verrà presentato al Salone del Libro di Torino. Il concorso darà spazio anche ai temi legati alle Olimpiadi Invernali del 2026. La cerimonia di premiazione si terrà a maggio.

“Con il supporto a iniziative come quella proposta dalla Fondazione Mondadori – conclude Caruso – rafforziamo un patrimonio culturale già riconosciuto a livello nazionale e internazionale, anche in relazione alla vetrina olimpica. I Giochi di Milano Cortina 2026, infatti, porteranno attenzione e confronto con il resto del mondo: un’occasione preziosa per guardare alla Lombardia con uno sguardo contemporaneo e raccontarla in modo consapevole, promuovendo e valorizzando i luoghi iconici che la caratterizzano”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima