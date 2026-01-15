Giovani e cultura, aperte le candidature al premio letterario Futura

Sono aperte fino al 20 gennaio 2026 le candidature al premio letterario ‘Futura – Raccontare la Lombardia’, promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e sostenuto da Regione Lombardia per la cultura. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio lombardo attraverso la narrazione delle sue peculiarità e, allo stesso tempo, di offrire opportunità concrete ai giovani scrittori. Possono partecipare scrittori esordienti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con opere incentrate su aspetti e contesti legati alla Lombardia: valori, identità, storia, tradizioni sociali e culturali, personaggi e luoghi.

Il racconto della Lombardia al centro del concorso

“La Lombardia ha bisogno di essere raccontata – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – e questo premio offre agli autori emergenti non solo un’occasione di visibilità, ma anche la possibilità di restituire un’immagine più completa e articolata della Regione“.

“Vogliamo incentivare produzioni letterarie capaci di mettere al centro il territorio – aggiunge Caruso –, con le sue specificità e differenze, sostenendo al tempo stesso i giovani che scelgono di intraprendere un percorso nelle professioni culturali”.

I dettagli del premio letterario culturale Futura

Tutti i generi letterari sono ammessi. I 26 racconti selezionati saranno raccolti in un volume che verrà presentato al Salone del Libro di Torino. Il concorso darà spazio anche ai temi legati alle Olimpiadi Invernali del 2026. La cerimonia di premiazione si terrà a maggio.

“Con il supporto a iniziative come quella proposta dalla Fondazione Mondadori – conclude Caruso – rafforziamo un patrimonio culturale già riconosciuto a livello nazionale e internazionale, anche in relazione alla vetrina olimpica. I Giochi di Milano Cortina 2026, infatti, porteranno attenzione e confronto con il resto del mondo: un’occasione preziosa per guardare alla Lombardia con uno sguardo contemporaneo e raccontarla in modo consapevole, promuovendo e valorizzando i luoghi iconici che la caratterizzano”.