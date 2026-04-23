Trasformare la paura della puntura in un viaggio fantastico tra scenari rilassanti e suoni piacevoli. È questo l’obiettivo dell’introduzione del visore di realtà virtuale (VR) al Centro prelievi pediatrico dell’Ospedale San Gerardo di Monza, una rivoluzione tecnologica resa possibile grazie alla generosa donazione dell’Associazione ABIO Brianza.

Obiettivo ridurre drasticamente l’ansia e lo stress nei più piccoli

L’innovativo dispositivo medico è stato adottato con lo scopo di ridurre drasticamente l’ansia, lo stress e la percezione del dolore nei bambini durante le procedure di prelievo venoso. Il sistema agisce attraverso la ‘distrazione attiva’: una volta indossato, il visore isola il paziente dall’ambiente ospedaliero, spesso percepito come ostile, sostituendolo con un mondo virtuale immersivo che induce uno stato di profondo rilassamento. Contemporaneamente, attraverso un tablet, il genitore può seguire il viaggio “immersivo” del proprio bambino.

I benefici

I benefici sono molteplici: riduzione del dolore perché la stimolazione multisensoriale impegna il cervello del bambino al punto da eliminare quasi completamente lo stimolo doloroso della puntura, la percezione del tempo, perché durante l’immersione, la sensazione del tempo rallenta, azzerando la noia e l’attesa tipiche dell’ambiente medico e l’interazione semplice. Il bambino non è un soggetto passivo: le interazioni richieste nel mondo virtuale potenziano l’effetto distraente, spostando l’attenzione lontano dagli aghi e dalle procedure in corso.

Il visore sarà in uso già a partire dal mese di maggio.

Strumento all’avanguardia

“Si tratta di uno strumento all’avanguardia, già in uso in altri centri pediatrici di eccellenza, che porterà enormi benefici ai nostri piccoli utenti – sottolinea il dott. Marco Casati, direttore del Laboratorio analisi -. Siamo profondamente grati ad ABIO Brianza per questa preziosa donazione. Questa iniziativa conferma la straordinaria sinergia e l’attenzione costante che l’associazione dedica all’accoglienza e alla cura dei bambini”.

Centro prelievi eccellenza italiana

“Il Centro prelievi pediatrico della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – aggiunge Susanna Bocceda, presidente di Abio Brianza – rappresenta una eccellenza in Italia per l’accoglienza e l’attenzione dedicata al bambino che si reca in ospedale per il prelievo di sangue. Fin dalla nascita del Centro prelievi pediatrico, Abio Brianza Odv ne ha sposato la visione, inserendo un gruppo di volontari che tra le 7.30 e 10 del mattino accoglie le famiglie e permette ai bambini di aspettare il loro turno giocando in uno spazio decorato ed attrezzato appositamente per loro. All’uscita tutti ricevono un piccolo dono. Ringrazio il dott. Marco Casati e tutto il suo splendido team che ci ha voluto accanto in questo progetto credendo nella capacità dei volontari Abio di rendere quei momenti più sereni. Con la donazione del visore per la sedazione digitale aggiungiamo un altro importante tassello alla collaborazione con il Centro prelievi pediatrico per rendere sempre meno traumatico un momento delicato nella cura nel bambino”.

Investimento in innovazione tecnologica

“Desidero esprimere a nome di tutta la Fondazione il ringraziamento ad Abio Brianza per questo gesto di grande valore umano e sociale – dichiara il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati -. La donazione del visore di realtà virtuale rappresenta non solo un importante investimento in innovazione tecnologica, ma soprattutto un segno concreto di attenzione verso il benessere dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie. Collaborazioni come questa rafforzano il nostro impegno quotidiano nel rendere l’esperienza ospedaliera sempre più accogliente, sicura e a misura di bambino”.