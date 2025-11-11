Al via il bando ‘Oltre la cura’ per i bimbi in ospedale

Presentato a Pavia, nel salone della Fondazione IRCCS San Matteo , il bando di Regione Lombardia ‘Oltre la Cura’ , dedicato al sostegno dei minori in cura presso le strutture ospedaliere e delle loro famiglie.

“Abbiamo scelto di annunciare l’apertura del Bando ‘Oltre la Cura’ presso una struttura di eccellenza come il San Matteo – ha dichiarato Elena Lucchini , assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità – perché sappiamo che in questa realtà ospedaliera vengono accolti e curati bambini ai quali vogliamo offrire un supporto che vada proprio ‘oltre ‘ la cura . finanziare progetti e interventi di sostegno alle famiglie con minori affetti da patologie oncologiche . Le risorse messe a disposizioni sono pari a 439.000 euro ”.

Terzo settore protagonista

“Collaborando con il mondo dell’associazionismo e con gli enti del Terzo Settore regionale – ha continuato l’assessore – intendiamo dare l’opportunità di avviare progetti pilota prevedendo interventi di supporto educativo: vogliamo mettere al centro della nostra azione le famiglie ei più piccoli. A loro vogliamo offrire assistenza psicologica , aiuto nei compiti e occasioni di socializzazione e gioco . Il contributo regionale avverrà attraverso la valorizzazione di progettualità presentata da enti del Terzo Settore, iscritti all’anagrafe delle Onlus o enti privati no profit che, in raccordo con le ASST, gli IRCCS o le strutture private accreditate presenti sul territorio lombardo, svolgono attività di accoglienza, aiuto concreto e alloggiativo, assistenza sociale e supporto ai bisogni educativi, psicologici e ludico-ricreativi dei minori e delle loro famiglie”.

“Il nostro intento è quello di stare al fianco delle famiglie in un momento di profondo dolore e di sconvolgimento dei piani di vita familiare – ha proseguito Lucchini – e con questo intervento innovativo vogliamo offrire un aiuto concreto a tutte quelle famiglie che assistono con dedizione i propri figli con patologie oncologiche, in cura nelle nostre strutture sanitarie”. “Ringrazio – ha concluso il Responsabile della Famiglia – le tante associazioni presenti oggi e Vanni Oddera che ha offerto ai bimbi ricoverati un momento di divertimento e gioia grazie alla sua esibizione di mototerapia”.

Le risorse disponibili con il bando

Le risorse messe a disposizione per questo avviso ammontano a 439.526 euro.

Il contributo regionale per ogni singolo progetto ammesso potrà coprire fino a un massimo dell’80% del costo complessivo, e comunque non superiore a 30.000 euro.

Oltre la cura, i requisiti

Gli enti presenti sul territorio regionale, in possesso dei requisiti previsti , dovranno presentare il proprio progetto all’ATS Città Metropolitana di Milano , che avrà il compito di valutare le proposte. I progetti dovranno presentare chiaramente obiettivi, azioni e interventi per l’attuazione delle finalità del bando.

Un impegno costante

Nell’ottica di promuovere e sostenere la famiglia ei suoi componenti in tutto il ciclo di vita, Regione Lombardia ha rinnovato un’iniziativa già avviata negli anni scorsi in collaborazione con l’ATS Milano.

L’obiettivo è favorire progetti di supporto alle famiglie con un minore con patologie oncologiche, attraverso la valorizzazione di iniziative presentate da enti del Terzo Settore, Onlus o enti privati ​​no profit che collaborano con ASST, IRCCS e strutture accreditate del territorio.

I nuclei familiari destinatari sono quelli in cui vi sia un minore con patologie oncologiche preso in carico da una struttura sanitaria lombarda (ASST, IRCCS o struttura privata accreditata), ricoverato o sottoposto a cicli di prestazioni specialistiche , e che fruisca delle attività di un ente del Terzo Settore beneficiario dell’intervento.