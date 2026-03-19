LNews–Foto/Video. ECONOMIA. PREMIATE IN REGIONE LE IMPRESE LOMBARDE PIÙ COMPETITIVE IN BASE ALL’INDAGINE CONDOTTA DA ‘INDUSTRIA FELIX MAGAZINE’

VICEPRESIDENTE ALPARONE: È IL ‘PREMIO OSCAR’ AL NOSTRO ECOSISTEMA PRODUTTIVO

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(LNews – Milano, 19 mar) In Lombardia il sistema imprenditoriale si dimostra solido: l’85,5% delle imprese registra un ROE (Return on Equity) positivo, segnale incoraggiante per l’indice di redditività che misura la capacità del patrimonio netto di un’azienda di generare utili. L’86,3% chiude l’esercizio in utile, mentre il 45,6% evidenzia una crescita degli addetti. Tra i comparti con la maggiore incidenza di imprese con redditività positiva emergono le costruzioni con il 91,4%, seguite dalla meccanica con l’88,8%, dall’aerospazio con l’87,5%, dal commercio con l’86,9% e dal settore dei metalli con l’85,3%.

I dati sono emersi dall’indagine sul sistema produttivo regionale realizzata da Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, illustrata a Palazzo Lombardia in occasione del 68° evento nazionale di Industria Felix – L’Italia che compete.

Alla cerimonia di premiazione delle 70 imprese eccellenti ha partecipato anche il vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio e Finanze Marco Alparone.

“E’ il Premio Oscar della competitività del sistema lombardo – ha sottolineato Alparone – e sono particolarmente onorato del fatto che anche quest’anno sia stata scelta la sede della Regione per una iniziativa così importante. Un premio che riconosce alle aziende la capacità di innovare, di competere, di essere sostenibili anche dal punto di vista del bilancio oltre che per l’aspetto sociale e ambientale”.

“Premiamo le migliori esperienze del nostro ecosistema lombardo – ha aggiunto – imprese che stanno vivendo un momento di grande trasformazione. In occasione di eventi come questo ci rendiamo conto che stiamo dimostrando, a livello globale, quanto le nostre aziende siano davvero le più capaci ad avere una visione competitiva, potendo contare su una leva fondamentale: la flessibilità. Spesso si tratta di piccole e medie aziende che nascono da una tradizione familiare e sono capaci di passare da generazione in generazione per consolidare il ruolo di spina dorsale del sistema Paese”.

Sono 42.539 le principali società di capitali analizzate in Lombardia, con un fatturato complessivo di 1.561,8 miliardi di euro e oltre 4,3 milioni di addetti. I ricavi crescono del 6,6% rispetto all’anno precedente e l’occupazione aumenta del 2,3%.

L’inchiesta dedica spazio anche alla composizione della governance aziendale. Le imprese a guida femminile rappresentano il 12,7% del totale analizzato, con 6.317 aziende che concentrano il 13% degli addetti. Le imprese guidate da under 40 sono invece 2.157, pari all’1,8% del totale, con l’1,4% degli addetti complessivi.

“Il focus territoriale – ha spiegato Montemurro – conferma il peso economico di Milano, che con 1.089,3 miliardi di euro di fatturato rappresenta uno dei principali poli produttivi d’Europa e registra una crescita del 2,8% rispetto al 2023, con oltre 2,9 milioni di addetti e un incremento occupazionale del 7,1%. Guardando invece alla crescita dei ricavi, le performance più dinamiche si registrano nelle province di Pavia, che segna un aumento del 9,1% raggiungendo 12,1 miliardi di euro di fatturato, Varese con una crescita dell’8,7% e 37,1 miliardi di euro, e Sondrio con un incremento del 5,4% e ricavi pari a 6,6 miliardi”.

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO, LIBERO DA DIRITTI, SCARICABILE GRATUITAMENTE AL SEGUENTE LINK: https://www.swisstransfer.com/d/f677168c-640b-41cb-9aa5-71e40aaffe28

CONTIENE IMMAGINI DI COPERTURA E INTERVISTE A:

– MARCO ALPARONE, VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA E ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZA;

– MICHELE MONTEMURRO, FONDATORE DEL PROGETTO INDUSTRIA FELIX. (LNews)

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