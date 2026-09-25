Tre tappe nel Bresciano per fare il punto sullo sviluppo della rete nella sanità territoriale lombarda. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, insieme all’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ha visitato la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità di Gardone Val Trompia e, a Brescia, le nuove Case di Comunità di via Marconi e via Corsica. Presenti anche i vertici di Ats Brescia e Asst Spedali Civili e i sindaci di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori , e Brescia, Laura Castelletti.

Bertolaso: ampliata la rete di servizi

“La giornata bresciana – ha sottolineato Bertolaso – è stata molto intensa e utile. Ho visto iniziative davvero eccellenti, dalla Val Trompia alla città di Brescia: realtà moderne, realizzate con tecniche costruttive e dotazioni di alto livello”.

L’assessore ha posto l’attenzione anche sul valore del personale che opera nelle nuove strutture. “Quello che è assolutamente straordinario – ha aggiunto l’assessore regionale al Welfare – è il personale: c’è grande competenza. È la dimostrazione che, quando si offrono ambienti di lavoro gradevoli, moderni e tecnologicamente avanzati, anche i giovani sono disposti a lavorare e ad accettare la sfida”.

Il punto della rete nella sanità territoriale del Bresciano

Nel corso della visita è emerso anche il forte legame tra le nuove strutture e il territorio. “È significativo – ha ribadito Bertolaso – l’attaccamento della popolazione al proprio ospedale e alle proprie Case di Comunità. Dobbiamo far conoscere e valorizzare questa rete territoriale che abbiamo messo in piedi e che, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, diventerà il vero punto di riferimento per tutta la cittadinanza”.

Bertolaso ha quindi ricordato che la rete è ancora in una fase di avvio: “Entro la fine dell’anno e l’inizio del prossimo – ha concluso Bertolaso – i cittadini avranno compreso la riorganizzazione e avranno sempre più presente questa rete di servizi e le grandi capacità di offerta che saremo in grado di garantire. Quello che stiamo realizzando è un passaggio importante: dalla medicina più concentrata sull’ospedale a una vera e propria medicina territoriale. Tutti ne hanno parlato e tutti l’hanno sempre auspicata, spesso però soltanto a parole. Adesso stiamo dimostrando che si incomincia a lavorare seriamente”.

Tironi: investimento importante per avvicinare i servizi ai cittadini

“Da bresciana sono particolarmente orgogliosa di vedere una rete sempre più capillare della sanità territoriale. Queste strutture rappresentano un investimento importante per avvicinare i servizi ai cittadini e dare risposte sempre più integrate ai bisogni delle comunità. Dalla Val Trompia alla città di Brescia, abbiamo potuto vedere realtà moderne, accoglienti e pensate per mettere al centro le persone. La sfida è fare in modo che ogni cittadino conosca e utilizzi sempre più questa nuova rete di servizi ed erogare sempre più prestazioni sul territorio fino ad arrivare al domicilio della popolazione”.