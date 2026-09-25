Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento grazie al bando ‘Progetti Integrati della Cultura’ per il periodo 2026-2029, frutto della collaborazione con Fondazione Cariplo: 23 iniziative incentrate sul recupero e la riqualificazione di edifici pubblici destinati a usi culturali. L’obiettivo è ampliare l’offerta di questa categoria di servizi sul territorio, attivando collaborazioni interdisciplinari e attraendo investimenti, anche tramite partenariati pubblico privati.

I progetti per provincia del bando che abbina cultura e recupero degli edifici pubblici

Le province interessate sono: Bergamo (3 milioni per 4 progetti); Brescia (oltre 2,5 milioni per 3 progetti); Como (oltre 1,5 milioni per 2 progetti); Cremona (oltre 2 milioni per 3 progetti); Lecco (oltre 710.000 euro per 1 progetto); Mantova (oltre 2,4 milioni per 3 progetti); Milano (oltre 2 milioni per 3 progetti); Pavia (525.000 euro per un progetto) Sondrio (oltre 963.000 euro per un progetto).

Caruso: recuperiamo edifici importanti per la storia dei territori

“Con queste risorse – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – diamo ai territori la possibilità di recuperare edifici importanti per la loro storia e di metterli a disposizione dei cittadini. Una biblioteca più accessibile, un teatro che riapre, un museo con nuovi spazi significano più occasioni per leggere, studiare e partecipare alla vita culturale della propria comunità. È questo il risultato che vogliamo ottenere con i 18 milioni di euro stanziati da Regione”.

“La qualità di questi interventi – aggiunge Caruso – si misurerà anche nella capacità di far vivere i luoghi dopo i lavori, con attività e servizi continuativi. I 23 progetti finanziati prevedono investimenti complessivi per oltre 45,5 milioni di euro: un impegno che parte dal recupero del patrimonio e guarda al suo utilizzo negli anni. Ringrazio Fondazione Cariplo per la collaborazione e per l’affiancamento in questo percorso”.

Azzone (Fondazione Cariplo): fondamentale mettere a sistema risorse e competenze -“La collaborazione con Regione Lombardia – sottolinea Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – si inserisce in una visione condivisa che riconosce nel patrimonio pubblico destinato alla cultura una risorsa strategica per lo sviluppo dei territori. Attraverso i Progetti Integrati della Cultura intendiamo sostenere percorsi che affianchino agli investimenti sugli immobili una progettazione capace di garantirne la piena valorizzazione, l’apertura alle comunità e la sostenibilità nel tempo. Mettere a sistema risorse, competenze ed esperienze significa creare le condizioni affinché questi luoghi possano diventare fattori di attrattività, coesione e crescita per l’intero territorio regionale”.

Cosa prevedono i diversi interventi – Gli interventi comprendono opere di restauro e recupero, adeguamento degli immobili a nuove funzioni, miglioramento dell’accessibilità, efficientamento energetico e realizzazione di spazi per attività culturali, artistiche e formative.

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti suddivisi per provincia.

– Bergamo: 3 milioni per 4 progetti – Regione Lombardia finanzia quattro progetti per complessivi 3 milioni di euro: 1 milione di euro al Comune di Bergamo per ‘A.G.O.R.A. Tiraboschi’, dedicato al recupero dell’ala est dell’ex Mercato Ortofrutticolo; 500.000 euro ad Almenno San Salvatore per ‘Radici e Futuro’, che interessa lo storico Palazzo Municipale; 1 milione di euro a Scanzorosciate per la riqualificazione della Biblioteca comunale ‘Elsa Morante’ attraverso il progetto ‘BiblioHUB’; e 500.000 euro a Zogno per ‘Un Mare di Fossili’, che prevede il recupero della Casa del Custode di Villa Belotti e la realizzazione del nuovo Museo archeologico e dei Fossili.

– Brescia: oltre 2,5 milioni per 3 progetti – Alla provincia Brescia sono destinati 2,5 milioni di euro. Il completamento del Teatro Comunale di Salò riceve 1 milione di euro. Alla Comunità Montana di Valle Camonica vanno 949.308 euro per ‘Direzione Capitale’, che coinvolge diversi luoghi del patrimonio culturale della Valle. Il progetto ‘Le Ville Sorelle’ di Palazzolo sull’Oglio è sostenuto con 624.800 euro per il recupero di Villa Emilio e Villa Ugo Küpfer nel Parco delle Tre Ville.

– Como: oltre 1,5 milioni per 2 progetti – I contributi nel Comasco ammontano a 1,5 milioni di euro: 502.082 euro per il restauro e la valorizzazione della Chiesa della Madonna della Soledad a Gravedona ed Uniti e 1 milione di euro per il recupero di Villa Marzorati a Porlezza.

– Cremona: oltre 2 milioni per 3 progetti – Al Cremonese sono assegnati oltre 2 milioni di euro. Regione finanzia con 1 milione di euro il recupero dell’ex Cinema Italia di Piadena Drizzona, destinato a ospitare servizi e attività culturali per la comunità; con 632.666 euro il progetto di Palazzo Affaitati-Magio a Cremona e con 537.432 euro l’Hub culturale di Gussola.

– Lecco: oltre 710.000 euro per Villa Confalonieri – A Merate, nel Lecchese, sono destinati 710.096 euro per Villa Confalonieri, che diventerà un polo culturale sovracomunale.

– Mantova: oltre 2,4 milioni per 3 progetti – I finanziamenti in provincia di Mantova ammontano a oltre 2,4 milioni di euro. A Volta Mantovana vanno 763.839 euro per ‘Officina Rinascimento’, dedicato al sistema monumentale di Palazzo Gonzaga. Il recupero dell’ex cinema-teatro Smeraldo di Castel Goffredo è sostenuto con 745.167 euro. Al Consorzio Oltrepò Mantovano sono assegnati 896.508 euro per ‘Terre di Po’, che mette in rete quattro edifici storici nei comuni di Quistello, Ostiglia, Sermide e Felonica e Serravalle a Po.

– Milano: oltre 2 milioni per 3 progetti – Al territorio milanese sono destinati oltre 2 milioni di euro: 1 milione di euro per la riqualificazione della Palazzina Liberty di Milano, 568.372 euro per il progetto del Parco Adda Nord e 500.000 euro per ‘Trezzano al Cubo’ a Trezzano sul Naviglio.

– Pavia: 525.000 euro per il progetto ‘Oltre la scena’ – A Voghera, nel Pavese, è finanziato con 525.000 euro il recupero degli spazi annessi al Teatro Valentino Garavani, destinati ad attività artistiche, formative e culturali.

– Sondrio: oltre 963.000 euro per la Cittadella delle Arti – Al Comune di Lovero, in provincia di Sondrio, sono assegnati 963.620 euro per la riqualificazione di Palazzo Giordani e la realizzazione della Cittadella delle Arti.

– Varese: 2 milioni per 2 progetti – Per quando riguarda il Varesotto, al Comune di Gallarate va 1 milione di euro per ‘Patrimonio Vivo’, che comprende interventi sul Museo Maga e il recupero dell’ex Galleria d’Arte Moderna come seconda sede museale, deposito visitabile e centro di studio e ricerca. Al Comune di Besnate è destinato 1 milione di euro per la ‘Casa delle Culture’ nell’ex Opificio Bernocchi, che ospiterà biblioteca, auditorium, spazi associativi e un’agorà polifunzionale.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, Fondazione Cariplo procederà ad inviare il proprio invito riservato ai beneficiari ammessi al finanziamento regionale, per sostenere i piani di valorizzazione degli interventi.