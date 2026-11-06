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Lombardia Notizie / Presidenza

Fontana: ci lascia Gigi Farioli, un amico, un politico vero

Nella FOTO ANSA Le condoglianze del presidente Attilio Fontana per la scomparsa di Gigi Farioli, già consigliere regionale e sindaco della "sua" Busto Arsizio. FOTO ANSA/DANIELE MASCOLO

Un grande testimone di cosa significhi amare e servire la propria città

“Perdiamo prima di tutto un amico. Gigi Farioli è stato per oltre quarant’anni un protagonista indimenticabile della politica regionale e bustocca. Un uomo di grande cultura, generoso, appassionato, capace di vivere la politica con entusiasmo autentico e con un amore straordinario per la sua Busto Arsizio (Varese)”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda così la scomparsa di Gigi Farioli.

Scomparsa di Gigi Farioli, le condoglianze di Regione Lombardia

“Alla sua famiglia e all’intera comunità bustocca – conclude Fontana –  va il mio abbraccio e il cordoglio di tutta la Regione Lombardia. Ci lascia un politico vero e, soprattutto, un grande testimone di cosa significhi amare e servire la propria città“.

Foto Ansa in evidenza

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