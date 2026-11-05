“La scomparsa del tenente Zecchillo rappresenta una grave perdita per il nostro Paese. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari, ai quali rivolgo le più sentite condoglianze da parte di tutta la Regione Lombardia. Il suo sacrificio, compiuto nell’adempimento del proprio dovere, testimonia ancora una volta il valore di donne e uomini che ogni giorno mettono la propria vita al servizio degli altri. A loro va la nostra riconoscenza e il nostro rispetto“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, partecipando a Milano, su delega del presidente Attilio Fontana, ai funerali del tenente Franco Adriano Zecchillo del Corpo militare volontario della Croce Rossa, uno dei quattro militari italiani morti nello schianto di un elicottero in Bosnia.

Sabato 7 novembre 2026 un minuto di silenzio alla Giornata della sicurezza stradale

“In occasione della Giornata della sicurezza stradale nel 2024 – prosegue La Russa – Regione Lombardia gli conferì un attestato di benemerenza per l’impegno, la professionalità e lo spirito di servizio come volontario per tutelare la vita degli altri. Un riconoscimento che ci ricorda la generosità con cui si era messo a disposizione della comunità. In sua memoria e in quella degli altri militari caduti il 29 ottobre, osserveremo un minuto di silenzio in occasione della decima Giornata della sicurezza stradale, prevista per sabato 7 novembre 2026 a Palazzo Lombardia, per onorarne il sacrificio e custodirne il ricordo”.