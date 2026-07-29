Siccità, situazione difficile, si lavora per gestire risorsa idrica

Situazione idrica difficile per il perdurare della siccità in Lombardia. Grazie al coordinamento del tavolo, alla collaborazione di tutti i partecipanti, al monitoraggio continuo e a una gestione parsimoniosa della risorsa idrica, a fine luglio 2026 è stato erogato il 30 % di acqua in più rispetto allo stesso periodo dell’anno della siccità 2022, con un deficit idrico del 50%. Salvato il primo raccolto, permangono forti criticità soprattutto per la coltura del riso. Da questi dati è partito il confronto al tavolo convocato mercoledì 28 luglio in Regione Lombardia dagli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica), Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima).

“Ci stiamo coordinando e cercando di gestire al meglio la poca risorsa idrica che abbiamo – ha detto Sertori – cercando di evitare semplificazioni e posizioni impraticabili nella ricerca di soluzioni, che non risolvono il problema”.

Sertori: situazione critica, lavoriamo a ogni soluzione con tutti gli operatori

“Con questa gestione parsimoniosa della poca risorsa disponibile – ha aggiunto Sertori – siamo riusciti a raggiungere il primo raccolto; restano criticità per la coltivazione del riso che dipendono molto dall’acqua che proviene dal lago Maggiore, molto in sofferenza, e dal Piemonte. Proprio nel tavolo di fine luglio abbiamo chiesto una ulteriore supporto sia alla Svizzera, che ha centrali idroelettriche a monte, che ai concessionari italiani, in particolare con Enel. Vediamo se grazie a questa azione riusciamo almeno a contenere i danni alle colture di riso. Un nuovo accordo lo abbiamo chiuso con i concessionari di parte lombarda, tra bacino dell’Adda e Oglio, di particolare importanza per arrivare alla conclusione della stagione irrigua, cosi come l’accordo fatto sul lago di Idro. Stiamo cercando di trovare una nuova intesa con Terna per concludere almeno la stagione irrigua su tutto il bacino del Chiese“.

Beduschi: pianificare meglio le colture

“La severità delle condizioni attuali – ha detto Beduschi – porta a una grande responsabilita di tutti gli attori del sistema agricolo. Arriveremo ai primi giorni di agosto, poi la stagione irrigua si fermerà. Quest’anno è andata meglio del 2022, abbiamo salvato i primi raccolti, ora le preoccupazioni sono sulla parte ovest della regione, sulle aree risicole, dove concentreremo tutti gli sforzi. Certamente occorre pianificare meglio le colture, i secondi raccolti diventano sempre più improbabili se non inizi prima. Non c’è grande prospettiva per il mese di agosto, arrivare a settembre con l’irrigazione è, di fatto, impossibile. Bisogna che questo tavolo ragioni anche sul raffinare i metodi irrigui, perchè abiamo ancora abitudini che comportano grandi dispendio di risorsa. Le nuove tecniche forse ci potranno avvantaggiare. Il tavolo di confronto regionale dovrà pianificare il futuro sicuramente in modo più razionale“.

Maione: cambiamento climatico inesorabile, lavoriamo a soluzioni indifferibili

“Situazione grave ma non compromessa – ha detto Maione – indice di un sistema attorno al quale gravitano tutti gli attori interessati al bene acqua. Che comunque sta funzionando grazie a un grandissimo senso di responsabilità. Il lavoro dei mesi passati ci porta ad affrontare una situazione seria ma affrontabile. Con l’approvazione della strategia per l’adattamento al cambiamento climatico ci stiamo dando misure e strumenti affinchè questa situazione non resti una contingenza da affrontare. L’adattamento climatico è una sfida che la Lombardia deve perseguire con pragmatismo e responsabilità. Le politiche che stiamo sviluppando possono diventare leve concrete di sviluppo, attrattività e miglioramento della qualità della vita”.

Problema sta diventando strutturale

“Gli attori attorno al tavolo regionale sono consapevoli che il problema sta diventando strutturale – ha concluso Sertori -. Occorre migliorare il sistema irriguo con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma certamente il mondo dell’agricoltura deve fare una riflessione su colture e semine, perchè ci sono condizioni diverse rispetto al passato”.