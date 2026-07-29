Oltre 70.000 studenti lombardi partecipano ogni anno all’iniziativa ‘Schermi di Classe’ e ‘Palchi di Classe’. Si tratta dei progetti promossi dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia per offrire gratuitamente agli alunni delle scuole del territorio l’opportunità di assistere a proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo. Opportunità di cui possono usufruire giovani di tutti gli ordini scolastici, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori.

Caruso: studenti gratis a cinema e teatro, esperienza culturale condivisa

“Portare bambini e ragazzi davanti a un grande schermo o a un palcoscenico – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – vuol dire offrire loro un’esperienza culturale condivisa, capace di suscitare curiosità, emozioni e spirito critico. Abbiamo ricostruito il dialogo con gli istituti scolastici e ampliato l’offerta, affiancando al cinema il teatro, la musica, la danza, le proposte multidisciplinari e il circo contemporaneo. La risposta delle scuole, con numerose richieste, conferma la bontà della scelta”.

Il programma ‘Futura’

Le due linee rientrano in ‘Futura. Lo spettacolo in Lombardia’, il programma ideato da Regione, in collaborazione con Fondazione Cariplo e coordinato da Agis lombarda, per sostenere la produzione, favorire la circuitazione delle opere e rafforzare l’offerta delle sale sul territorio. Il nuovo marchio riunisce le politiche regionali dedicate allo spettacolo dal vivo e al cinema, raccogliendo l’eredità di ‘Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo’. Il bando prevede interventi per le produzioni, il teatro rivolto all’infanzia e alla gioventù e la diffusione del cinema di qualità, con l’obiettivo di consolidare l’intero comparto lombardo.

Schermi di classe, tante proiezioni sui territori

Nato nel 2016 e ripreso nell’anno scolastico 2023/2024, ‘Schermi di Classe’ punta alla formazione al linguaggio audiovisivo e alla riscoperta dell’esperienza collettiva della visione al cinema. La selezione dei film, dedicati a temi di particolare rilevanza per l’attività didattica, è curata da Fondazione Cineteca Italiana. Nel corso dell’ultimo anno scolastico hanno partecipato all’iniziativa 42.503 studenti di 207 istituti scolastici situati in 99 comuni di tutte le 12 province lombarde. Complessivamente sono state realizzate 293 proiezioni in 90 sale cinematografiche, alle quali si sono aggiunte 12 masterclass, una per ciascuna provincia.

Palchi di classe, oltre 28.000 giovani spettatori

‘Palchi di Classe’, attivato per completare la proposta culturale rivolta alle scuole, accompagna invece gli studenti alla scoperta dello spettacolo dal vivo. L’edizione appena conclusa ha proposto 271 matinée di 55 spettacoli realizzati da 32 compagnie. Le rappresentazioni hanno raggiunto 28.637 studenti di 279 scuole, provenienti da 203 Comuni delle 12 province lombarde. Particolarmente significativa la partecipazione delle scuole dell’infanzia: il progetto ha coinvolto il 12% dei bambini lombardi iscritti a questo ciclo scolastico.

Cultura accessibile fin dall’infanzia

“Questi dati – ha evidenziato Caruso – raccontano una domanda culturale molto forte da parte delle nuove generazioni e del mondo scolastico. Ritengo che la cultura debba essere accessibile fin dall’infanzia e raggiungere ogni territorio, dai grandi centri ai comuni più piccoli. Con ‘Schermi di Classe’ e ‘Palchi di Classe’ accompagniamo gli studenti dentro i luoghi dello spettacolo. Inoltre, allo stesso tempo, rafforziamo cinema, teatri e compagnie come presìdi culturali delle comunità lombarde”.

Una platea potenziale di 1,1 milioni di studenti

I 145.000 partecipanti registrati negli ultimi due anni rappresentano una quota rilevante rispetto alla popolazione scolastica regionale, composta da circa 1,1 milioni di studenti nell’anno scolastico 2025/2026. Le richieste da soddisfare nelle prossime edizioni confermano l’interesse crescente del mondo della scuola per entrambe le iniziative.