Infrastrutture e Opere Pubbliche

Forcola/SO, via il passaggio a livello con l’apertura del sottopasso

Sottopasso ferroviario

Terzi: opera finanziata nell'ambito degli investimenti per le Olimpiadi

È stato aperto il 29 gennaio il nuovo sottopasso ferroviario di Forcola (SO) che sostituisce il passaggio a livello di via Provinciale. Un’opera realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento complessivo di 14 milioni di euro, a valere su 66 milioni di euro di finanziamento derivanti dal Decreto Olimpiadi.

Terzi: intervento sbloccato con i fondi olimpici

“Un’altra opera finanziata grazie all’evento olimpico giunge a conclusione – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – portando benefici concreti al territorio, alla viabilità e alla mobilità di cittadini e imprese. Quando parliamo di eredità duratura delle Olimpiadi dobbiamo pensare anche a interventi come questo, attesi da anni e sbloccati proprio in ragione dei fondi ottenuti nell’ambito degli investimenti per i Giochi. È anche per questo che Regione Lombardia ha fortemente voluto questa grande manifestazione”.

Giornata importante per il territorio della Valtellina

“Eliminare i passaggi a livello – ha proseguito Terzi – significa da un lato rendere più fluidi ed efficienti le connessioni stradali e dall’altro contribuire a una maggiore regolarità e sicurezza del servizio ferroviario. Con l’inaugurazione del sottopasso di Forcola si risolve una problematica annosa. Un giorno importante per la Valtellina”.

Linea ferroviaria Lecco – Tirano

Il nuovo sottopasso, che sostituisce il passaggio a livello situato alla progressiva chilometrica 24+270 della linea ferroviaria Lecco – Tirano, tratta Colico-Sondrio, è a due corsie, una per senso di marcia: ha una lunghezza di circa 30 metri, un’altezza di circa 5 e una larghezza complessiva di 12,5 metri. L’infrastruttura è dotata anche di un percorso ciclopedonale largo 2,5 metri in affiancamento alla sede stradale. Oltre al sottopasso l’opera prevede rampe di accesso e la viabilità di collegamento.

Scarica PDF
