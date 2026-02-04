Logo Regione Lombardia

Alla stazione di Milano Rogoredo un sottopasso ciclo-pedonale

treni guasto informatico rfi

Assessore Lucente: un nodo di connessione tra quartieri, servizi e trasporto pubblico

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto mercoledì 4 febbraio all’inaugurazione del rinnovato sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Milano Rogoredo, nell’ambito del progetto ‘Trame di futuro’.

Il progetto

Il progetto, realizzato da Saipem con il collettivo artistico Orticanoodles e gli studenti dell’Istituto Albe & Lica Steiner e in collaborazione con il Municipio 4 di Milano, ha previsto la realizzazione di un murale, la pulizia delle pavimentazioni, la tinteggiatura e l’installazione di nuovi corrimano, in un’area a ridosso della nuova Arena Santa Giulia.

La mobilità ciclo-pedonale

“Il rinnovato sottopasso – ha detto Lucente – regala alla comunità e a tutti i cittadini un luogo finalmente strategico per la mobilità ciclo-pedonale, un nodo di connessione tra quartieri, servizi e trasporto pubblico. In una zona complessa come Rogoredo, proprio alla vigilia dell’inizio dei Giochi Olimpici, ridiamo luce a luoghi troppo spesso trascurati. Da sempre, Regione Lombardia crede in progetti che coniugano servizi ai cittadini e sicurezza nella vita quotidiana, un impegno rinnovato nel garantire la legalità anche in aree spesso definite ‘di nessuno’ come le periferie e le zone circostanti alle stazioni ferroviarie”.
