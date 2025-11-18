Logo Regione Lombardia

Infrastrutture e Opere Pubbliche
Paullese, via libera a nuovo ponte sull’Adda tra Spino/CR e Bisnate/LO

In foto una macchina generica in strada: via libera al nuovo ponte sull’Adda sulla strada provinciale Paullese

Terzi: intervento fondamentale per la viabilità, accolte richieste di aiuto

La Corte dei Conti ha registrato la delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) relativa all’approvazione del progetto definitivo del nuovo Ponte sull’Adda tra Spino (CR) e Bisnate (LO) sulla strada provinciale ‘Paullese‘.

“Un passo avanti importante – ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – per quanto riguarda l’iter dell’opera: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera, infatti, la Provincia di Cremona procederà alla gara per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori con appalto integrato, sulla base del progetto definitivo”.

Ponte sull’Adda sulla Paullese, le tempistiche

In foto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, intervenuto a sostegno del nuovo ponte sull’Adda per la strada provinciale Paullese

Le tempistiche previste per la progettazione esecutiva sono di 90 giorni, mentre i lavori avranno una durata di circa 39 mesi.

“Si tratta di un intervento fondamentale per la viabilità di una vasta porzione della Lombardia – prosegue Terzi – e per il quale Regione è fortemente impegnata sotto diversi punti di vista”.

“Abbiamo accolto le richieste di aiuto del territorio stanziando circa 31 milioni di euro su un importo totale di 38 milioni. Continuiamo a monitorare l’andamento delle procedure per raggiungere l’obiettivo finale – conclude Terzi –, migliorando e potenziando la Paullese lungo un asse di collegamento che interessa ben tre province lombarde”.

