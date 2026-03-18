LNews-Foto. SPORT, ACCORDO REGIONE-FIR: RUGBY NEI QUARTIERI DIFFICILI PER SCOPRIRE TALENTI E OFFRIRE RISCATTO

SOTTOSEGRETARIO PICCHI: STANZIATI 120.000 EURO PER IL PROGETTO CON I GIOVANI

PRESENTI PAOLO VACCARI VICEPRESIDENTE FIR E DIEGO DOMINGUEZ STORICO MEDIANO DELLA NAZIONALE AZZURRA

(LNews – Milano, 18 mar) Il rugby entra nei quartieri più difficili e nelle scuole lombarde per scoprire nuovi talenti e offrire alle giovani opportunità di crescita e riscatto. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Federazione italiana rugby (Fir), firmato questa mattina dal sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi, e dal vicepresidente Fir Paolo Vaccari.

Il progetto ‘In Meta! Rugby, giovani e territorio’, sostenuto con 120.000 euro di risorse regionali, punta a promuovere l’apprendimento del rugby tra i giovani dai 15 ai 34 anni attraverso allenamenti, tornei e attività sportive. Tra i protagonisti dell’iniziativa anche il campione della palla ovale Diego Dominguez.

“L’intesa – ha spiegato Federica Picchi – ha un duplice obiettivo: valorizzare i talenti presenti nelle nostre comunità e utilizzare lo sport come leva contro la marginalità nei contesti urbani più fragili, in particolare nell’area di Milano e dell’hinterland. Le risorse sono state ripartite in modo equilibrato per percorsi sportivi integrati dedicati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile”.

Non è il primo intervento di questo tipo. Regione Lombardia ha infatti già avviato collaborazioni con la Federazione italiana boxe e con la Federazione italiana baseball, per portare nei territori progetti capaci di rafforzare il ruolo dello sport come presidio sociale e incubatore di talenti.

“Crediamo nello sport come fattore formativo – ha aggiunto – capace di incanalare la grande energia delle nuove generazioni. Lo abbiamo fatto con la boxe e il baseball a Rozzano, e ora lo facciamo con il rugby. Questa è infatti una disciplina dalle regole chiare, che si fonda sul rispetto dell’avversario e sulla capacità di calibrare la forza, come accade in ogni pratica sportiva”.

“Regione Lombardia – ha ribadito – è convinta che lo sport sia uno straordinario motore di crescita e socializzazione. Per molti giovani, campi e palestre diventano una seconda casa, luoghi dove si costruiscono relazioni, fiducia e indipendenza. È in questo terreno fertile che possono emergere talenti e passioni autentiche”.

L’ex campione Diego Dominguez, che da anni organizza campi multisport all’interno dell’Istituto penale minorile Beccaria di Milano, ha raccontato come lo sport riesca a entrare tra i ragazzi detenuti con un obiettivo preciso: offrire loro un’esperienza basata su regole, limiti, spirito di squadra e la possibilità concreta di ripartire. Con la sua associazione, insieme al Cus (Centro universitario sportivo) Milano, realizza, da 10 anni, campi multifunzionali nei quartieri di Baggio, Quarto Oggiaro e via Padova. (LNews)

red