FOCUS SU INVESTIMENTI REGIONALI AL CONVEGNO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI A ROMA

(LNews – Roma, 18 mar) Un modello strutturato, con oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti e una visione a tutto campo capace di coniugare riqualificazione edilizia e bisogni sociali: è la ‘Missione Lombardia’, al centro dell’intervento dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco al tavolo ‘Residenzialità ed emergenza abitativa’ nell’ambito del quarto Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni.

Il confronto, promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha riunito a Roma rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore, per affrontare i principali nodi della questione abitativa.

“L’emergenza abitativa – ha dichiarato Franco – richiede risposte strutturali e coordinate. Regione Lombardia sta lavorando per mettere a sistema strumenti e risorse, promuovendo modelli abitativi innovativi e sostenibili, capaci di intercettare i bisogni di una platea sempre più ampia”.

L’assessore ha evidenziato come le politiche regionali puntino non solo al rafforzamento dell’edilizia residenziale pubblica, ma anche al sostegno delle famiglie della cosiddetta classe di reddito medio e medio-basso che faticano a trovare una soluzione sul mercato privato.

“Abbiamo scelto di intervenire con decisione – spiega Franco – anche a favore di quella fascia di popolazione che non rientra nei requisiti per l’accesso alle case popolari ma che, allo stesso tempo, non riesce a sostenere i costi del libero mercato. Per rispondere a queste crescente domanda abitativa Regione Lombardia ha recentemente erogato 5 milioni di euro che permetteranno di aiutare circa 4.800 famiglie attraverso l’erogazione di un contributo per l’affitto. La misura si affianca agli investimenti per ampliare la disponibilità di alloggi a canone calmierato: nel 2026 saranno completati 450 alloggi in housing sociale grazie ad un bando regionale avviato nel 2024. La Lombardia è la prima regione d’Italia ad aver strutturato un piano di housing sociale che va in questa direzione”.

Centrale nelle politiche della Lombardia la rigenerazione urbana come leva per incrementare l’offerta abitativa disponibile sul territorio riqualificando il patrimonio esistente e promuovendo partenariati pubblico-privati.

“Iniziative fondamentali che stiamo implementando con determinazione – ha concluso Franco – come la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo. L’intervento, frutto della collaborazione tra Regione, Comune, Ateneo e Cassa Depositi e Prestiti, darà vita a nuove residenze universitarie e spazi per gli studenti”. (LNews)

gor