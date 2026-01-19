LNews-Foto/Video. SPORT, SOTTOSEGRETARIO PICCHI: TRA SCUOLE E QUARTIERI IL BASEBALL A CINQUE SBARCA A ROZZANO/MI

PRESENTATA IN REGIONE INIZIATIVA CON LA FIBS (FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL)

ANCHE IN PROVINCIA DI MILANO FONDI DA GOVERNO PER INIZIATIVE ‘MODELLO CAIVANO’

+++LINK A VIDEO GRATUITO IN CODA AL LANCIO+++

(LNews – Milano, 19 gen) Si gioca per strada, nelle piazze e nei parchi, senza attrezzature. E’ il baseball a cinque, che ha unito Regione Lombardia e Federazione Italiana Baseball e Softball, con il comune di Rozzano (MI) nel progetto ‘Baseball5 Rozzano –Sport per la promozione dei giovani’. L’intesa è stata siglata oggi a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi e dal presidente della Federazione Italiana Baseball Softball Marco Mazzieri. Presenti anche il Sottosegretario del Ministero all’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti e il consigliere regionale Maira Cacucci.

Con 50 mila euro complessive di risorse (35 mila da Regione Lombardia e 15 dalla FIBS), l’iniziativa – resa operativa da una apposita delibera di Giunta regionale – punta a favorire i talenti, la socialità e il benessere psicofisico tra bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, con attività previste soprattutto nelle aree socialmente più fragili, nelle scuole, negli oratori e nei parchi urbani, del Comune dell’hinterland milanese. Le squadre possono essere miste, con 3 maschi e due femmine, o viceversa. Le scuole locali organizzeranno laboratori di ‘Baseball5’ durante l’orario scolastico e pomeridiano, in collaborazione con insegnanti ed educatori. I ragazzi impareranno le basi del gioco e sperimentano la collaborazione, il rispetto delle regole e il valore dello stare insieme.

IL PROGETTO IN SINTESI – ⁠Nelle scuole: lezioni teoriche su regole, sicurezza, fair play e valori condivisi; laboratori pratici settimanali con tecnici FIBS per apprendere i fondamentali e creare i team; tornei scolastici non competitivi per favorire socializzazione e gioco di squadra. ⁠Nei quartieri: creazione dei Baseball5 Urban Points, spazi all’aperto (piazze, parcheggi, parchi) trasformati in playground per gioco libero, allenamenti e tornei; attività inclusive per giovani con fragilità sociali o disabilità lieve; coinvolgimento della comunità locale attraverso eventi e momenti aggregativi.

“Questo provvedimento – ha spiegato Picchi – si aggiunge all’impegno del governo nazionale per far rinascere le periferie italiane più problematiche, nel quadro del ‘Modello Caivano Bis’, per il quale a Rozzano sono stati stanziati 25 milioni di euro dal fondo nazionale e 10 milioni di risorse regionali”. “Attraverso i Baseball5 Urban Points – ha aggiunto Picchi – creiamo progetti aggiuntivi di valorizzazione di un territorio che mostra una straordinaria reattività e virtuosismo amministrativo, aspetti per cui ringrazio sia il Sindaco che la Giunta comunale. Le aree dismesse si trasformeranno in campi da baseball, luoghi in cui i giovani potranno ritrovarsi, giocare, partecipare a tornei e vivere esperienze positive sotto la guida di tecnici qualificati”.

“Un esempio di come le istituzioni, a diversi livelli, possano collaborare per il bene del territorio e delle scuole – ha sottolineato il sottosegretario Frassinetti -. Il Governo nazionale ha potenziato lo sport nelle scuole consapevole della sua importante funzione educativa”. “Attraverso lo sport – ha detto Mattia Ferretti, sindaco di Rozzano si trasmettono valori fondamentali come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, l’impegno e l’inclusione, elementi essenziali per costruire cittadini consapevoli e una comunità più forte e coesa. Non sono i ragazzi ad andare verso lo sport: è lo sport che li raggiunge, che entra nei quartieri e riempie gli spazi di vita, sogni e futuro”.

L’iniziativa non presenta barriere architettoniche e si rivolge principalmente agli studenti con un percorso educativo e sportivo da maggio a dicembre 2026. È un progetto sostenibile, ad alto impatto sociale. “Un progetto facilmente replicabile negli anni – ha aggiunto Picchi -, una esperienza trasferibile ad altri Comuni.

Ringrazio la FIBS per il prezioso supporto e l’amministrazione comunale di Rozzano guidata dal sindaco Ferretti per la concreta operatività mostrata fin nelle prime fasi del progetto”.

“Questo progetto – ha ricordato Marco Mazzieri, presidente di FIBS – nasce da una visione condivisa con il sottosegretario Picchi. Dopo esserci conosciuti al Mondiale U15 di Softball, abbiamo coltivato l’idea semplice ma potente di portare lo sport dove spesso mancano opportunità. Il valore del Baseball5 è chiaro: raggiungere i ragazzi nei loro quartieri con un’attività di immediata e facile organizzazione, sicura e inclusiva. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani delle aree più fragili di Rozzano uno spazio di appartenenza e crescita, dove scoprire collaborazione e rispetto reciproco. Con Regione Lombardia abbiamo trovato la possibilità trasformare questa visione in un’opportunità concreta capace di incidere sulle esperienze e le occasioni di vita di tanti ragazzi”.

Le attività di quest’anno si concluderanno con una festa finale dello sport che riunirà scuole, famiglie, istituzioni e comunità locali. Una giornata simbolica ma fortemente identitaria, in cui la città celebra i giovani e il valore dello sport come strumento di crescita collettivo.

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO, LIBERO DA DIRITTI E SCARICABILE GRATUITAMENTE, A QUESTO LINK

CONTIENE IMMAGINI E INTERVISTE A:

– FEDERICA PICCHI, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA CON DELEGA A SPORT E GIOVANI;

– PAOLA FRASSINETTI, SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO;

– MATTIA FERRETTI, SINDACO DI ROZZANO (MILANO);

– MARCO MAZZIERI, PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL.

(LNews)

ver