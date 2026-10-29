LNotizie-Foto/Video. Economia. Startup, Regione raddoppia le competizioni e premia le idee innovative. Guidesi: la Lombardia è la Casa delle idee

A Milano giornata di dialogo tra giovani, imprese e mondo della ricerca

(LNotizie – Milano, 29 ott) Regione Lombardia si conferma la ‘Casa delle idee’ e rafforza il proprio impegno a sostegno delle startup innovative, favorendo l’incontro tra giovani, imprese e mondo della ricerca.

In quest’ottica Regione Lombardia, su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha promosso a Milano l’evento ‘Persone e Innovazione – La Lombardia incontra i volti nuovi dell’impresa’: una giornata di dialogo e confronto che ha riunito giovani imprenditori, startup, rappresentanti del mondo industriale, della ricerca e investitori, con l’obiettivo di condividere esperienze e agevolare nuove opportunità di collaborazione.

Al centro dell’evento le premiazioni delle Startup Competitions 2026, una sorta di ‘Champions League’ per startup che quest’anno raddoppia, passando dalle tre competizioni del 2025 alle sei dell’edizione 2026, con un montepremi complessivo di 900.000 euro messo a disposizione da Regione Lombardia per sostenere startup, spin-off, team imprenditoriali e innovatori.

Guidesi: la Lombardia è il luogo in cui le idee possono diventare imprese – “La Lombardia – ha sottolineato l’assessore Guidesi – vuole continuare a essere la Casa delle idee, il luogo in cui chiunque abbia un’intuizione innovativa possa trovare le condizioni migliori per trasformarla in un’impresa, generando sviluppo e occupazione. Quest’anno abbiamo raddoppiato il numero delle competizioni, ampliando i settori coinvolti e rafforzando il collegamento con il nostro sistema produttivo”.

“Non vogliamo limitarci a premiare le idee migliori – ha proseguito Guidesi – vogliamo creare le condizioni perché possano trasformarsi in imprese di successo. La Lombardia ha un patrimonio straordinario di competenze industriali e una nuova generazione di imprenditori pronta a mettersi in gioco. Il nostro obiettivo è far incontrare queste due realtà, perché le startup possano crescere e le imprese trovare nuove soluzioni per essere sempre più competitive. È così che costruiamo il futuro del nostro sistema produttivo”.

Un percorso strutturato per sostenere imprenditorialità e innovazione – L’iniziativa si inserisce nella strategia attuata dall’assessore Guidesi per rendere la Lombardia un territorio sempre più attrattivo per chi vuole fare impresa, creando le condizioni affinché le idee possano trasformarsi in attività imprenditoriali concrete e le nuove realtà possano crescere, innovare e contribuire alla competitività del sistema produttivo.

Un percorso che si traduce in strumenti concreti come ‘Nuova Impresa’, misura pensata per sostenere chi decide di mettersi in gioco avviando un’attività, oppure il bando per lo ‘Sviluppo Tecnologico delle Startup Innovative’ che agevola l’avanzamento del loro grado di maturità tecnologica, oltre a ‘Lombardia Venture’ e ‘Lombardia Venture Step’ che accompagnano la crescita e gli investimenti. A questi strumenti si affiancano eventi di ‘Generazione Impresa’, pensati per portare sui territori le esperienze di chi fa impresa in modo da avvicinare i giovani all’autoimprenditorialità.

In questa direzione si inseriscono anche le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), uno strumento ideato per mettere a sistema le competenze di aziende, università e ricerca, così le innovazioni a partire dalle peculiarità settoriali e territoriali.

L’obiettivo è costruire un contesto in cui le idee incontrino le imprese, la ricerca risponda ai bisogni del mondo produttivo e l’innovazione si trasformi in nuove opportunità di crescita, occupazione e competitività per la Lombardia.

Sei competizioni per l’innovazione delle filiere lombarde – Le Startup Competitions 2026 hanno premiato le migliori idee imprenditoriali innovative, con particolare attenzione alle soluzioni capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e alle sfide tecnologiche dei principali comparti produttivi.

Accanto alla storica StartCup Lombardia, giunta alla ventiquattresima edizione e realizzata in collaborazione con le università lombarde, e a Edilizia Sostenibile e Sicura, alla seconda edizione, si conferma Chimica Verde Lombardia per un futuro sostenibile, giunta alla terza edizione e promossa in collaborazione con Federated Innovation @MIND, presieduta da Fabrizio Grillo.

A queste si aggiungono tre nuove competizioni dedicate a Siderurgia, Agroindustria e Tessile, filiere strategiche per l’economia lombarda.

L’ampliamento dell’iniziativa punta a rafforzare il collegamento tra ricerca, startup e imprese consolidate, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative capaci di rispondere ai fabbisogni concreti del sistema produttivo.

Una giornata di dialogo tra giovani, startup e protagonisti dell’innovazione – L’evento ‘Persone e Innovazione’ ha rappresentato un’occasione di confronto tra giovani innovatori e protagonisti del mondo imprenditoriale, scientifico e tecnologico.

Tra i testimonial della giornata Massimo Temporelli, imprenditore e divulgatore; Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); ed Emanuela Girardi, presidente di ADRA e cofondatrice di Ainnova, che hanno condiviso esperienze e riflessioni sulle opportunità offerte dall’innovazione e dalle nuove tecnologie.

Spazio anche al dialogo con i rappresentanti delle filiere produttive coinvolte nelle competizioni: Thomas Miorin, fondatore e CEO di Edera, per l’edilizia; Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @MIND, per la chimica verde; Maurizio Turci, Group CFO e General Manager di Italmatch Chemicals, e Sergio Riva, presidente della Lombardy Green Chemistry Association; Valerio Zanaglio, fondatore e CEO di Zato, per la siderurgia; Mara Lucilla Valsecchi, CEO di Planet Farms Italia, per l’agroindustria; Marco Bardelle, cofondatore di MagnoLab e vicepresidente di Slow Fiber, e Massimiliano Marin, Textile Business Development Manager del Gruppo Safe, per il tessile.

La giornata ha inoltre ospitato incontri tra startup, imprese e investitori, offrendo alle nuove realtà imprenditoriali l’opportunità di presentare i propri progetti, confrontarsi con potenziali partner e avviare nuove collaborazioni.

Le startup premiate – Le Startup Competitions 2026 hanno premiato progetti innovativi selezionati nell’ambito delle sei competizioni promosse da Regione Lombardia per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e favorire l’innovazione nelle filiere strategiche del territorio.

Startcup Lombardia 2026 – I vincitori delle quattro categorie sono i seguenti:

– ICT & Services: Livia S.r.l.

– Industrial Technologies: LiftLab LL1

– CleanTech & Energy: RBV AquaTech

– Life Sciences & MedTech: AI Lights S.r.l.

Assegnati inoltre due premi speciali:

– Sostenibilità – Climate Change: Teerra

– Social Impact: SMET4MED

Ai sei progetti vincitori sono state attribuite anche le rispettive menzioni speciali per la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). Un’ulteriore menzione speciale PNI, dedicata all’imprenditoria femminile, è stata assegnata a W.A.K.A.

Edilizia sostenibile e sicura 2026 – La seconda edizione della competizione dedicata all’innovazione nel settore edilizio ha premiato cinque realtà impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative per la sostenibilità, la sicurezza e l’evoluzione del comparto delle costruzioni.

Le startup vincitrici sono le seguenti:

– Innovation Dynamic S.r.l.

– Ladomus S.r.l.

– SOLSHIP (Liquid Spluga S.r.l.)

– Sensintegra Solutions S.r.l.

– Thelia S.r.l.s.

Chimica verde Lombardia per un futuro sostenibile 2026 – La terza edizione della competizione dedicata alla chimica verde ha premiato sei progetti innovativi, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili, favorendo l’economia circolare, il recupero delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi.

Le startup vincitrici sono le seguenti:

– CARPECARBON S.R.L. S.B.

– ORBITA TECHNOLOGIES S.R.L.

– RAREARTH S.R.L.

– RENOVO S.R.L.

– SIEVE S.R.L.

– XNANO S.R.L.

Siderurgia Lombardia 2026 – La prima edizione della competizione dedicata alla siderurgia ha premiato quattro progetti innovativi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni capaci di rafforzare la competitività, l’efficienza e l’innovazione della filiera siderurgica lombarda.

Le startup vincitrici sono le seguenti:

– GRAPHICORE S.R.L.

– GRUCIO

– M.I.R.A. S.R.L.

– Talos Robotics

Agroindustria Lombardia 2026 – La prima edizione della competizione dedicata all’agroindustria ha premiato sei progetti innovativi, con l’obiettivo di favorire l’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni capaci di contribuire alla competitività e alla sostenibilità della filiera agroalimentare lombarda.

Le startup vincitrici sono le seguenti:

– AgriAI

– Aquido

– Labby S.r.l.

– Moovet DXC S.r.l.

– Scanopy

– Smart-Soil

Tessile Lombardia 2026 – La prima edizione della competizione dedicata al tessile ha premiato tre progetti, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, materiali innovativi e processi sostenibili per rafforzare la competitività della filiera tessile lombarda.

Le startup vincitrici sono le seguenti:

– BIOSINESS S.R.L.

– TRAC3S Technology

– Why Only White S.r.l.

Attenzione, a questo link una scheda con la descrizione delle startup premiate.

Attenzione, video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a1881c-239f-71b3-bdec-efa41ad8c7d5

Contiene immagini di copertura e interviste a:

Guido Guidesi (assessore allo Sviluppo economico);

Tommaso Daino (LiftLab);

Daniele Papetti (AI Lights). (LNotizie)

doz