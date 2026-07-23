LNotizie-Foto/Video. Busto Arsizio/Va, al via la riqualificazione della stazione di Ferrovienord. Presidente Fontana: finanziamenti di Regione migliorano il territorio e la qualità della vita dei cittadini

Sopralluogo del governatore al cantiere dello scalo

(LNotizie – Busto Arsizio/Va, 23 lug) Sono iniziati i lavori per la riqualificazione della stazione Ferrovienord di Busto Arsizio Nord e delle aree adiacenti, finanziati da Regione Lombardia con 26 milioni di euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).

Oggi il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello scalo bustocco per fare il punto della situazione insieme al sindaco Emanuele Antonelli, al presidente di Fnm Andrea Gibelli e all’eurodeputata Isabella Tovaglieri.

“Come Regione Lombardia – ha evidenziato il presidente Fontana – abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, finanziandolo e accompagnandone il percorso, in condivisione con gli enti locali e con tutti i soggetti coinvolti: mettiamo in campo un modello di rigenerazione urbana molto pragmatico, che riqualifica gli spazi, migliora la mobilità e la qualità della vita dei cittadini”.

L’intervento riguarda il restyling del fabbricato viaggiatori, il piano banchine, il rifacimento delle aree interne ed esterne e dell’illuminazione. Mentre è in fase di valutazione il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede una nuova area di scambio intermodale, aree a parco e il nuovo parcheggio silos a sud dello scalo eliminando i posteggi a raso.

L’opera rientra nell’ambito del progetto ‘Fili’, ovvero il piano per la rigenerazione dei centri di connessione di Ferrovienord e gli interventi di ricucitura delle aree urbane lungo l’asse Milano-Malpensa.

Oltre ai 26 milioni di euro per la zona della stazione, Regione ha stanziato 15 milioni per la sistemazione dell’area mercato: “Tutte le azioni che stiamo implementando per Busto Arsizio – ha sottolineato Fontana – servono a dare risposte tangibili alle necessità dei cittadini, nel contempo rafforziamo l’attrattività del territorio, dimostrando una volta di più come la collaborazione tra istituzioni si traduca in risultati concreti”. (LNotizie)

Attenzione, video a questo link. https://www.swisstransfer.com/d/8002407c-6128-4450-8ccd-2e7d40fc08b5

Contiene immagini di copertura e interviste a:

-Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia;

-Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio.

doz