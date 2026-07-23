Bando Irccs, 32 milioni a sostegno della ricerca scientifica

Pubblicato il bando ‘Irccs – Ricerca & Trasferisci‘, che sarà aperto dal 28 luglio al 28 ottobre. L’iniziativa punta a sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) con sede operativa in Lombardia, favorendo al contempo il trasferimento tecnologico e l’adozione delle innovazioni da parte delle imprese, con particolare attenzione alle Pmi.

32 milioni per trasformare ricerca biomedica in soluzioni concrete

Per questa misura, Regione Lombardia ha stanziato 32 milioni di euro nell’ambito del PR Fesr 2021-2027, con l’obiettivo di trasformare i risultati della ricerca biomedica in soluzioni concrete per il mercato. Il bando finanzierà progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale promossi dagli Irccs lombardi e ne sosterrà il trasferimento verso il sistema produttivo, contribuendo a trasformare le scoperte scientifiche in cure sempre più efficaci e in nuove opportunità di crescita per la filiera regionale delle Scienze della Vita.

Obiettivo è superare frammentazione tra pubblicazioni scientifiche e mercato

“La strategia– spiega l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – , definita in sinergia con gli stessi istituti per intercettarne le reali esigenze, punta a internazionalizzare il sistema sociosanitario lombardo e a innalzare lo standard dei trattamenti per i pazienti. La Lombardia è la prima regione in Italia ad attuare una misura simile per rendere la ricerca degli istituti clinici più attrattiva per i capitali privati e superare il tradizionale limite della frammentazione tra pubblicazioni scientifiche e mercato. Il comparto delle Life Sciences è un pilastro per l’economia locale: da solo genera più del 12% del Pil regionale, con un valore della produzione che sfiora gli 85 miliardi di euro – oltre il 30% del totale nazionale – e impiega oltre 340.000 addetti”.

Con questa misura, Regione Lombardia intende generare benefici tangibili per la competitività economica e il benessere della collettività, consolidando la sinergia tra ricerca scientifica e tessuto produttivo, con contributi a fondo perduto fino all’80% della spesa ammissibile per un massimo di 3 milioni di euro per singolo progetto. Possono partecipare gli Irccs pubblici e privati del territorio regionale.

Ricerca e pubblicazioni scientifiche diventano progetti concreti

“La Lombardia – prosegue l’assessore Fermi – è la prima regione italiana che prova a introdurre risorse per ridurre la death valley che esiste tra le ricerche condotte dai nostri Irccs e il mercato, per farli diventare progetti concreti. La nostra regione può vantare molte pubblicazioni di grande valore scientifico, ma penalizzate dalla difficoltà nel trasformarle in progetti concreti. Per questo, sin dalla fase iniziale dell’iter, abbiamo condiviso ogni passaggio con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, così da rendere la misura il più possibile aderente alle loro esigenze”.

“Tutto questo – conclude l’assessore Fermi – è studiato per aumentare l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema sociosanitario lombardo. Investire in questo campo significa investire nel passaggio più strategico della ricerca: trasformare i risultati scientifici in soluzioni concrete per i cittadini e il sistema sanitario. Un’iniziativa di questa portata rafforza il ruolo della Regione come motore dell’innovazione biomedica, creando un ponte tra eccellenza scientifica e mercato e generando valore economico, occupazione qualificata e migliori opportunità di cura per i pazienti”.