In Lombardia tante occasioni per vedere le stelle cadenti

Il cielo d’agosto si prepara a regalare due spettacoli da non perdere per chi resta in Lombardia. Tra il 12 e il 13 agosto si possono ammirare le celebri stelle cadenti di San Lorenzo, a cui è dedicata la giornata del 10, lunedì. A fine mese, nella notte tra il 27 e il 28 agosto, gli appassionati potranno osservare anche una suggestiva eclissi parziale di Luna, secondo grande appuntamento astronomico dell’estate.

Sono diverse le opportunità per vivere il cielo notturno sul territorio lombardo, dagli osservatori astronomici alle iniziative in montagna, fino a esperienze che affiancano all’osservazione delle stelle la possibilità di conoscere paesaggi e proposte enogastronomiche locali.

Occhi all’insù per ammirare le stelle cadenti in Lombardia

“La Notte di San Lorenzo – dice l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari – è un’occasione in più per vivere la Lombardia da un punto di vista diverso, attraverso il cielo e i suoi paesaggi. Dalle montagne all’Oltrepò Pavese, passando per Bergamo, Brescia e il Lecchese, sono tante le proposte che permettono di vivere questa ricorrenza sul territorio, unendo osservazione delle stelle, natura e, in alcuni casi, anche le eccellenze enogastronomiche locali”.

Promuovere affusso di turisti

“L’osservazione delle stelle – chiosa l’assessore – può contribuire ad ampliare la nostra capacità di promuovere l’afflusso di turisti valorizzando anche luoghi meno conosciuti e creando nuove occasioni di visita durante i mesi estivi”.

Gli appuntamenti

Ecco, in dettaglio, alcuni tra i principali appuntamenti organizzati per ammirare le stelle cadenti.

Oltrepò Pavese

In provincia di Pavia, nell’Oltrepò Pavese, l’Osservatorio astronomico Cà del Monte di Cecima propone dal 10 al 13 agosto le serate speciali ‘Agosto e le stelle cadenti’, con osservazioni guidate al telescopio e sessioni nel planetario digitale. È inoltre possibile abbinare l’esperienza a un percorso enogastronomico attraverso la Wine & Stars Experience.

Nella Bergamasca

In provincia di Bergamo, il Parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra organizza dal 10 al 12 agosto serate speciali dedicate alle Perseidi, le cosiddette ‘Lacrime di San Lorenzo’. Gli esperti accompagneranno il pubblico nell’osservazione delle costellazioni visibili a occhio nudo e nell’utilizzo dei telescopi professionali.

Sempre nel territorio bergamasco, l’Osservatorio astronomico ‘Presolana’, in località Predusolo, propone nelle serate di lunedì 10 e martedì 11 agosto appuntamenti dedicati all’osservazione del cielo. Gli astrofili di Cinisello Balsamo guideranno i partecipanti alla scoperta di pianeti, nebulose e galassie.

In Valtellina

A Livigno (Sondrio), il 10 agosto torna invece la ‘Notte Nera’, durante la quale l’illuminazione pubblica viene completamente spenta per lasciare spazio a candele e fiaccole. La serata prevede spettacoli itineranti e si conclude con un grande falò sotto le stelle.

Nel Lecchese

Nel Lecchese, il Monte Barro propone invece un’esperienza che unisce escursionismo e osservazione del cielo. Un trekking guidato conduce fino alla vetta, con vista sui laghi briantei e lariani, dove è previsto un aperitivo al tramonto. La serata prosegue poi con l’osservazione delle stelle cadenti, prima del rientro con lampade frontali.

Nel Bresciano

Anche il Bresciano offre appuntamenti dedicati all’osservazione astronomica. L’Osservatorio astronomico ‘Serafino Zani’ di Lumezzane, punto di riferimento per la divulgazione astronomica sul territorio, propone sabato 8 agosto alle ore 21 la serata ‘Le stelle cadenti’, con un momento divulgativo e le successive osservazioni del cielo.

Eclissi di Sole

Mercoledì 12 agosto è prevista inoltre un’apertura straordinaria dell’Osservatorio dalle ore 19, in occasione dell’eclissi parziale di Sole. Alla serata seguiranno le osservazioni al telescopio del cielo notturno, in concomitanza con il picco delle Perseidi. Le consuete aperture gratuite del sabato sera proseguiranno poi il 15 e il 22 agosto con altri incontri a tema.