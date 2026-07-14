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Turismo in Lombardia, trend positivo per il 2026

turismo Lombardia trend positivo

Assessore Massari: obiettivo non solo attrarre più visitatori ma generare valore per territori, imprese e comunità

Nel 2025 la Lombardia ha registrato oltre 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze (il 68% delle quali dall’estero), in crescita del 7% rispetto all’anno precedente, con una permanenza media di 2,54 notti. È quanto emerge dal rapporto completo sul turismo 2025 elaborato dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività.

L’offerta ricettiva lombarda supera le 73.000 strutture, con una crescita del 20%. Gli aeroporti della regione hanno movimentato 59,2 milioni di passeggeri, in aumento del 4,5% rispetto al 2024 e del 20,7% rispetto ai livelli pre-pandemici.

L'assessore Debora Massari

“La Lombardia – commenta l’assessore al Turismo di Regione Lombardia  Debora Massari – non cresce soltanto nei numeri, ma nella qualità del proprio modello turistico. Il nostro obiettivo non è semplicemente attrarre più visitatori, ma generare valore per i territori, le imprese e le comunità locali, promuovendo un turismo sempre più diffuso, sostenibile e destagionalizzato”.

Trend positivo per il turismo in Lombardia

Cresce anche la spesa dei visitatori rilevata attraverso i pagamenti digitali (+9%), mentre la Lombardia concentra il 42% dell’intera spesa nazionale in regime di tax free shopping. Dal rapporto emerge inoltre un progressivo allungamento della stagione turistica, con oltre 4 milioni di presenze al mese nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2025. Positivo anche il sentiment dei visitatori, che raggiunge 85,2 punti su 100, con picchi per i laghi e le destinazioni di montagna.

Incremento presenze anche nel 2026

La tendenza positiva prosegue anche nel 2026. Nei primi cinque mesi dell’anno le presenze hanno infatti raggiunto i 21,2 milioni (+8,7% rispetto allo stesso periodo del 2025). Tra giugno e settembre 2026 l’Osservatorio stima 27,7 milioni di presenze (+5,9%), mentre nel triennio 2026-2028 è previsto un incremento complessivo dei flussi turistici del 16%, pari a circa 9 milioni di presenze aggiuntive.

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