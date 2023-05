L’assessore della Regione Lombardia Paolo Franco (Casa e Housing sociale) ha incontrato nei giardini davanti al Politecnico di Milano Ilaria la studentessa sta dormendo in tenda per protestare contro il caro affitti.

Incontro con la studentessa davanti al Politecnico di Milano

“La prima parte del mio lavoro – ha spiegato l’assessore Franco – consiste nell’ascolto. In questo caso il modo migliore per intercettare le esigenze dei giovani era quello di andare di persona ad ascoltare Ilaria”.

Mix abitativo

“A lei e ai suoi compagni di studi – ha aggiunto – ho spiegato quello che Regione ha fatto e farà per loro, a partire dai mix abitativi. In questi progetti credo molto”.

Intercettre le esigenze degli studenti

“Li ho invitati in Assessorato per un colloquio più istituzionale, insieme ai rappresentanti degli studenti e delle Università, compresi i rettori. In questo modo – conclude l’assessore Franco – la Regione potrà intercettare le esigenze dei nostri studenti e cercare le soluzioni migliori”.