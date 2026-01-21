Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Controlli, patrimonio e digitalizzazione

Invernizzi: supercomputer Eni, Lombardia leader in innovazione Italia

Il sito di Ferrera Erbognone con il supercomputer Eni visitato dal sottosegretario Invernizzi

Realtà di Ferrera Erbognone, nel supercalcolo, la più avanzata d'Europa

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alla Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi, ha visitato mercoledì 21 gennaio 2026 il supercomputer Eni ‘HPC6’ di Ferrera Erbognone (Pavia). La struttura di supercalcolo più avanzata d’Europa è un’eccellenza tecnologica che rafforza il ruolo di Regione Lombardia come motore dell’innovazione e dello sviluppo industriale dell’Italia.

Supercomputer Ferrera Erbognone asset fondamentale

Il sottosegretario Invernizzi durante la visita al supercomputer Eni di Ferrera Erbognone (Pavia)Il supercomputer costituisce, infatti, un asset fondamentale per la ricerca, l’innovazione industriale e la competitività del sistema produttivo regionale e non solo.
La Lombardia si conferma, dunque, leader nei settori dell’innovazione, della tecnologia e della competitività industriale, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Vogliamo essere protagonisti

“La Lombardia – sottolinea il sottosegretario Invernizzi – vuole essere protagonista nell’innovazione tecnologica e nella capacità di attrarre investimenti strategici. E il supercomputer di Ferrera Erbognone è un esempio concreto di come il nostro territorio sappia coniugare industria, ricerca e sviluppo”.

Prosegue impegno della Lombardia

“Regione Lombardia – conclude Invernizzi – proseguirà nell’impegno per sostenere politiche orientate all’innovazione, alla digitalizzazione e al rafforzamento delle filiere produttive ad alto contenuto tecnologico, valorizzando, altresì, i territori e le comunità locali. Grazie a Eni per l’opportunità di scoprire una realtà straordinariamente tecnologica come il supercomputer e al sindaco di Sannazzaro de’ Burgondi, Roberto Zucca, per aver partecipato alla visita”.

