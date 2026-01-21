Giornata Verde Pulito, a Palazzo Lombardia un evento per i vincitori

I Comuni vincitori del contest fotografico della Giornata del Verde Pulito 2025, promossa da Regione, sono stati protagonisti a Palazzo Lombardia del convegno ‘Il valore del verde: storie di cura dai nostri territori’, durante il quale hanno avuto l’occasione di raccontare il loro impegno green sul territorio in una location di prestigio come l’auditorium della sede della Giunta regionale, alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione. La partecipazione all’evento, che costituisce un ulteriore ‘premio’ legato alla call fotografica, ha rappresentato per ogni amministrazione un’importante vetrina per condividere buone pratiche legate alla tutela ambientale, sottolineando il ruolo chiave dei territori per tradurre le politiche ambientali in risultati concreti.

I progetti presentati a Palazzo Lombardia dai vincitori della Giornata del Verde Pulito

Tanti i progetti presentati: telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti, itinerari didattici per osservare in sicurezza gli animali nel loro habitat naturale e incontri rivolti agli studenti per promuovere l’importanza della moda sostenibile. Iniziative che mostrano come i Comuni del territorio lombardo pongano al centro la tutela ambientale.

Maione: i territori sono protagonisti della transizione ecologica

“La transizione ecologica – ha detto Maione – è una sfida che può partire solo dai territori, valorizzando le specificità locali e coinvolgendo amministrazioni, imprese e cittadini. È fondamentale costruire un percorso concreto e condiviso, capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo economico e sostenibilità sociale.

“In quest’ottica quest’ evento rappresenta un’occasione fondamentale per mettere a fattor comune buone pratiche e replicarle il più possibile. Solo adottando una visione pragmatica su questi temi è possibile raggiungere risultati concreti”.

Comuni vincitori Giornata Verde Pulito 2025, iniziative

Questo l’elenco dei Comuni vincitori del contest fotografico, suddivisi per categoria (grandi, medi e piccoli), che hanno presentato a Palazzo Lombardia le seguenti iniziative.

Piccoli Comuni

Aprica (SO)

– L’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino di Aprica. Ideato dal biologo Bernardo Pedroni, si estende su oltre 25 ettari e propone un itinerario didattico che consente l’osservazione in semilibertà e sicurezza, senza barriere, di camosci, stambecchi e fauna alpina, includendo un’area dedicata a due esemplari di orso bruno delle Alpi. E’ una meta di rilievo per il turismo naturalistico europeo.

– La ‘Galleria delle Emozioni nella Natura’. È un centro visitatori che offre un percorso immersivo tra diorami viventi e ricostruzioni scenografiche dei paesaggi montani nelle quattro stagioni. Tra le attrazioni principali fai sono la figura leggendaria dell’Homo Selvadego (simbolo della cultura contadina alpina) ecosistemi con animali vivi (formiche, trote, marmotte e rapaci), collezioni di minerali e una ricostruzione di una miniera. Il percorso, arricchito da tecnologie interattive e aree dedicate ai bambini, si conclude con una sala per piccoli animali e un cinema emozionale progettato per riconnettere i visitatori con i ritmi e le suggestioni della natura.

– La Riserva Naturale Pian di Gembro, a breve distanza da Aprica. Tutela un’antica torbiera glaciale, ricca di specie vegetali rare, tra cui piante carnivore. Dotata di percorsi tematici e di un’aula didattica estiva dedicata agli anfibi, rappresenta un’oasi di biodiversità e tranquillità fruibile in ogni stagione.

Remedello (BS)

Il Comune di Remedello, in collaborazione con la Cbbo (società partecipata che gestisce servizi di igiene pubblica), promuove da anni progetti educativi rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado per sensibilizzare i giovani su economia circolare e tutela dell’ambiente. L’edizione attuale di questo percorso, intitolata ‘Ricuci il Futuro. Consapevolezza e sostenibilità nella moda’, affronta il tema della moda ‘usa e getta’, incoraggiando i ragazzi a diventare consumatori più consapevoli e responsabili.

Ballabio (LC)

Il progetto presentato dal Comune prevede interventi di messa in sicurezza e riapertura del Centro di raccolta comunale, abbinati all’attivazione di un centro provvisorio limitrofo, all’installazione di nuove telecamere nella località di Valpozza per contrastare l’abbandono dei rifiuti e alla costituzione dell’associazione ‘Amici degli stradini’, presieduta da Giusy Adamoli, a supporto delle attività di tutela e cura del territorio.

Comuni Medi

Olginate (LC)

– Progetto ‘Piedibus’ che promuove la mobilità sostenibile affiancandola alla riqualificazione partecipata di aree urbane, con il coinvolgimento attivo dei bambini della scuola primaria.

– Progetto ‘Verde Pubblico’, oriento a una gestione strategica del patrimonio verde, finalizzata alla conservazione e valorizzazione del verde pubblico nel contesto urbano e paesaggistico.

Sarezzo (BS)

Progetto ‘Caccia al Raee’ che prevede interventi formativi di 2 ore nelle classi prime dedicati a economia circolare e 5 R, con focus sui Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), per sensibilizzare gli studenti sull’importanza del riciclo e della corretta gestione dei rifiuti elettronici. Nello specifico, nell’ambito dell’iniziativa gli operatori di Aprica hanno fornito un contenitore per la raccolta dei piccoli Raee, personalizzabile dalle classi, favorendo un’esperienza pratica di educazione civica e ambientale. I rifiuti raccolti sono stati ritirati entro il 15 gennaio 2026 e conferiti al centro di raccolta. Gli studenti hanno illustrato le attività svolte nel corso del convegno di oggi a Palazzo Lombardia.

Orzinuovi (BS) vincitore della menzione speciale del contest fotografico della Giornata del Verde Pulito 2025

L’iniziativa riguarda la nascita, la storia e l’attività del gruppo volontari del ‘Verde pulito’ di Orzinuovi. Sono così affrontati temi quali l’abbandono dei rifiuti e l’importanza della sensibilizzazione dei cittadini. Tutto ciò, in particolare, attraverso progetti con scuole e associazioni. Saranno inoltre presentate le prospettive future, tra cui il progetto ‘Piazza diventa green‘ presentando un percorso che evidenzia passato e futuro dell’iniziativa.