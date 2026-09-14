Al via i test dinamici dei treni a idrogeno del progetto H2iseO

Prende il via una nuova fase del progetto H2iseO. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2026 inizieranno i test dinamici di accettazione dei nuovi treni a idrogeno lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo, con l’obiettivo di verificarne il funzionamento degli impianti e dei sistemi di bordo in vista dell’entrata in servizio commerciale prevista nel 2027.

Le prove interesseranno nelle prossime settimane i primi sette convogli già prodotti da Alstom. Ogni treno percorrerà almeno 300 chilometri lungo la linea, mentre il primo convoglio sarà sottoposto a un ulteriore ciclo di test di 2.000 chilometri. Le corse si svolgeranno in orario notturno, durante le fasce programmate di interruzione del servizio ferroviario, senza interferire con la normale circolazione.

Terzi: progetto all’avanguardia per il bene delle generazioni future

“L’avvio dei test dinamici – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – segna l’ultimo miglio di un’opera altamente innovativa voluta da Regione Lombardia e scelta per motivi tecnici e strategici. Il progetto, che si sta concretizzando, risponde alla necessità di mettere in moto la linea Brescia-Iseo-Edolo, concepita oltre 100 anni fa, non elettrificata e con numerose gallerie, con un nuovo modello di mobilità ambientalmente sostenibile, in coerenza anche con gli obiettivi nazionali, confermati nel confronto con l’Europa e tracciati anche nel Pnrr, da cui derivano importanti finanziamenti”.

“Grazie all’impegno e al tramite di Regione Lombardia – prosegue Terzi – oltre ai fondi regionali sono stati infatti reperiti finanziamenti pari a 97,2 milioni di euro. Un passo avanti possibile in una Regione che ha il coraggio di sperimentare per il bene delle generazioni future”.

Il percorso verso il servizio commerciale

Una volta completato il ciclo dei test dinamici di accettazione, inizierà il periodo di esercizio sperimentale, durante il quale i treni a idrogeno effettueranno ulteriori corse sulla linea simulando i diversi scenari operativi previsti dal processo autorizzativo. L’obiettivo è arrivare all’avvio del servizio commerciale nel 2027.