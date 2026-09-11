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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
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Dal 13 settembre si torna a viaggiare sui treni storici lombardi

immagine generica dei treni storici lombardi con un capostazione

Assessore Lucente: iniziativa che coniuga attrattività turistica e ambiente

Domenica 13 settembre 2026 riprendono le corse dei treni storici lombardi. Trenord propone infatti otto nuove date per viaggiare a bordo di convogli d’epoca verso Como, Laveno Mombello e il Lago Maggiore, Asso e lungo la Brescia-Iseo-Edolo, che costeggia il Lago d’Iseo. L’obiettivo è andare incontro al grande successo registrato fra aprile e giugno 2026: durante questo periodo infatti mille passeggeri hanno aderito all’iniziativa.

 Lucente: iniziativa che coniuga turismo e sostenibilità

foto generica assessore Lucente che commenta ritorno dei treni storici lombardi da settembre con il grande successo registrato in primavera

“Si tratta di un’offerta turistica che sta avendo un grande successo, con date sold out e il notevole apprezzamento dei viaggiatori – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente –  per questo continuiamo a proporre eventi che permettono ai cittadini di scoprire la nostra Lombardia in maniera alternativa, viaggiando su carrozze storiche per ammirare in modalità ‘dolce’ e senza assilli luoghi e paesaggi incantevoli. L’iniziativa punta a valorizzare percorsi e progetti legati alla mobilità sostenibile, con evidenti ricadute positive sul comparto turistico. Un’esperienza che ci sta dando grandi soddisfazioni e che miriamo a potenziare ulteriormente nei prossimi anni”.

Un viaggio in stile anni Venti a bordo dei treni storici lombardi

Il calendario prevede sei corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico FNM E600-3, costruito nel 1928. I mezzi, finemente restaurati con il supporto di Ferrovienord, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali.

A questa agenda si aggiungeranno due corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo o verso Pisogne.

Le date

Su trenord.it e App è possibile acquistare i biglietti per le date ( tutte previste di domenica) fra aprile e giugno:

  •  13 settembre: Milano Cadorna-Como Lago
  •  20 settembre: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago
  •  27 settembre: Rovato FN-Pisogne
  • 4 ottobre: Milano Cadorna-Asso
  •  18 ottobre: Milano Cadorna-Como Lago
  • 8 novembre: Milano Cadorna-Como Lago
  •  22 novembre: Milano Cadorna-Como Lago
  • 13 dicembre: Rovato FN-Iseo

Su trenord.it e App sono disponibili le informazioni sui biglietti speciali dedicati all’iniziativa, che comprendono il percorso di andata e ritorno sui convogli storici, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o Rovato e alle stazioni in cui i mezzi storici effettuano fermata.

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