Domenica 13 settembre 2026 riprendono le corse dei treni storici lombardi. Trenord propone infatti otto nuove date per viaggiare a bordo di convogli d’epoca verso Como, Laveno Mombello e il Lago Maggiore, Asso e lungo la Brescia-Iseo-Edolo, che costeggia il Lago d’Iseo. L’obiettivo è andare incontro al grande successo registrato fra aprile e giugno 2026: durante questo periodo infatti mille passeggeri hanno aderito all’iniziativa.

Lucente: iniziativa che coniuga turismo e sostenibilità

“Si tratta di un’offerta turistica che sta avendo un grande successo, con date sold out e il notevole apprezzamento dei viaggiatori – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente – per questo continuiamo a proporre eventi che permettono ai cittadini di scoprire la nostra Lombardia in maniera alternativa, viaggiando su carrozze storiche per ammirare in modalità ‘dolce’ e senza assilli luoghi e paesaggi incantevoli. L’iniziativa punta a valorizzare percorsi e progetti legati alla mobilità sostenibile, con evidenti ricadute positive sul comparto turistico. Un’esperienza che ci sta dando grandi soddisfazioni e che miriamo a potenziare ulteriormente nei prossimi anni”.

Un viaggio in stile anni Venti a bordo dei treni storici lombardi

Il calendario prevede sei corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico FNM E600-3, costruito nel 1928. I mezzi, finemente restaurati con il supporto di Ferrovienord, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali.

A questa agenda si aggiungeranno due corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo o verso Pisogne.

Le date

Su trenord.it e App è possibile acquistare i biglietti per le date ( tutte previste di domenica) fra aprile e giugno:

13 settembre: Milano Cadorna-Como Lago

Milano Cadorna-Como Lago 20 settembre : Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago 27 settembre : Rovato FN-Pisogne

: Rovato FN-Pisogne 4 ottobre: Milano Cadorna-Asso

Milano Cadorna-Asso 18 ottobre: Milano Cadorna-Como Lago

Milano Cadorna-Como Lago 8 novembre: Milano Cadorna-Como Lago

Milano Cadorna-Como Lago 22 novembre: Milano Cadorna-Como Lago

Milano Cadorna-Como Lago 13 dicembre: Rovato FN-Iseo

Su trenord.it e App sono disponibili le informazioni sui biglietti speciali dedicati all’iniziativa, che comprendono il percorso di andata e ritorno sui convogli storici, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o Rovato e alle stazioni in cui i mezzi storici effettuano fermata.