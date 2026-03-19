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A Tirano (SO) la prima Festa della cultura alpina dall’1 al 3 maggio

Caruso: occasione per scoprire le eccellenze di Valtellina e Valle Camonica

Valle Camonica e Valtellina unite per celebrare riti ed eccellenze delle Alpi lombarde. Tre giorni di concerti, spettacoli, tavole rotonde, degustazioni, laboratori, esposizioni e momenti di confronto pubblico con la montagna come filo conduttore. Presentati, a Palazzo Lombardia, a Milano, gli eventi della prima edizione della ‘Festa della cultura alpina – Alpine Culture Fest’, in programma dall’1 al 3 maggio a Tirano (Sondrio). La manifestazione, promossa dalle Comunità Montane di Tirano di Valtellina e della Valle Camonica (Brescia), è realizzata grazie al bando Olimpiadi della Cultura di Regione Lombardia, all’interno del programma dei Giochi della Cultura legati alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Alla conferenza stampa è intervenuta l’assessore regionale, Francesca Caruso.

“La prima ‘Festa della cultura alpina’ – spiega l’assessore alla Cultura Caruso – è un’iniziativa di grande valore perché mette al centro uno degli elementi più autentici dell’identità lombarda: il patrimonio delle nostre montagne e delle comunità che le rendono vive. Un evento che, come Regione, abbiamo deciso di sostenere attraverso il bando delle Olimpiadi della Cultura, per il quale abbiamo investito 3 milioni di euro a supporto di 33 progetti, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare l’offerta culturale lombarda. Un obiettivo raggiunto anche attraverso manifestazioni come questa che permettono di conoscere e apprezzare la cultura della Valle Camonica e della Valtellina”.

“Ringrazio le Comunità Montane – prosegue Caruso – e le associazioni coinvolte nell’organizzazione degli eventi, capaci di promuovere vere e proprie esperienze per valorizzare le terre alte lombarde. Si tratta di un lavoro di squadra che conferma come l’unione di due territori nel segno della collaborazione e della condivisione sia una scelta strategica e culturale di valore. Sarà una grande festa e un’occasione preziosa per conoscere temi centrali per l’attualità e il futuro della montagna dove saperi, mestieri e tradizioni secolari continuano a generare valore per il territorio”.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche Anna Saligari, vicepresidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano (SO); Priscilla Ziliani, assessore alla Cultura, Sport e Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica (BS) e Fabrizio Zanotti, direttore artistico della ‘Festa della cultura alpina’.

Coinvolte realtà di Sondrio, Bergamo e Brescia: i temi della festa

A Tirano, artigiani, agricoltori, pastori e realtà culturali del territorio montano delle province di Sondrio, Bergamo e Brescia si incontreranno per condividere con il pubblico esperienze, tradizioni e buone pratiche che raccontano le terre alte. Il programma degli eventi si sviluppa attorno a quattro aree tematiche:

– Le comunità del fare: verrà messo al centro il ‘saper fare artigiano e agricolo’ attraverso dimostrazioni, laboratori e incontri. Saranno presentate lavorazioni del ferro, del legno, della pietra e dei tessuti insieme ai produttori delle valli alpine;

– Il cibo delle Alpi: il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del patrimonio alimentare alpino, dal pane di segale ai pizzoccheri valtellinesi, dai formaggi a latte crudo ai salumi di montagna, fino al ‘Cuz’ della Valle Camonica, antico metodo di conservazione della carne di pecora;

– Suoni e movenze di comunità: bande, cori, musicisti e momenti di festa restituiranno il ritmo delle tradizioni di montagna;

– Dialoghi alpini: spazi di confronto pubblico attraverso tavole rotonde e incontri con al centro il ruolo delle terre alte nella comunità e per il futuro delle zone di montagna.

Il programma degli eventi

L’organizzazione della ‘Festa della cultura alpina’ coinvolge numerosi soggetti del territorio, tra cui amministrazioni, Pro Loco, associazioni culturali e produttori locali dei versanti camuno e valtellinesi, oltre a dieci giovani under-35 ‘Ambasciatori della cultura alpina’, impegnati nel progetto per rafforzare il dialogo con le nuove generazioni delle terre alte. L’elenco degli eventi della rassegna, in via di definizione, è disponibile a questo link ed entro il mese di marzo sarà pubblicato e aggiornato sul sito internet dedicato all’evento: www.alpineculturefest.com.
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