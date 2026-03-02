Martedì 3 marzo 2026, saranno disattivate nella provincia di Cremona le misure temporanee antinquinamento di primo livello. Le concentrazioni di PM10 misurate domenica 1 marzo hanno infatti rilevato, per il secondo giorno consecutivo, medie provinciali inferiori alla soglia di 50 µg/m. Nella provincia di Lodi, invece, le disposizioni non erano più in vigore da domenica 1 marzo.

Misure antinquinamento, le 4 province dove restano in vigore

Nelle province di Milano, Monza, Bergamo e Mantova le medie registrate domenica 1 marzo hanno superato la soglia consentita, pertanto le misure restano attive.

Aggiornamenti su Infoaria

Sul sito di Regione Lombardia nella sezione www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.