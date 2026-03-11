Fontana: solidarietà a Majorino, condannare ogni forma di minaccia

“Ogni forma di violenza, anche scritta o verbale, deve essere condannata in maniera netta e decisa”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime solidarietà al capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, vittima di minacce anonime.

“L’avvelenamento del clima istituzionale e politico – aggiunge il presidente Fontana – va sempre contrastato e mai sottovalutato“. “L’avversario – conclude – non deve essere trasformato in nemico e il confronto non deve mai sfociare in vili attacchi come quelli subiti da Majorino”.