Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Fontana: solidarietà a Majorino, condannare ogni forma di minaccia

In foto il grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale: il messaggio di solidarietà del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al capogruppo del Pd Majorino

Il messaggio del presidente della Regione Lombardia dopo le intimidazioni

Ogni forma di violenza, anche scritta o verbale, deve essere condannata in maniera netta e decisa”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime solidarietà al capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, vittima di minacce anonime.

“L’avvelenamento del clima istituzionale e politico – aggiunge il presidente Fontana – va sempre contrastato e mai sottovalutato“. “L’avversario – conclude – non deve essere trasformato in nemico e il confronto non deve mai sfociare in vili attacchi come quelli subiti da Majorino”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima