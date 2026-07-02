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Lombardia Notizie / Turismo, moda e marketing territoriale
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Oltrepò Pavese mette in vetrina suo valore competitivo nel turismo

Il turismo dell'Oltrepò Pavese si mostra sempre più competitivo

Massari: collaborazione tra istituzioni e operatori mostra i risultati

Valorizzazione dei piccoli borghi, destagionalizzazione, tutela dei giacimenti enogastronomici come pilastri della strategia di sviluppo del turismo lombardo con Pavia e i territori dell’Oltrepò sempre più protagonisti.

Questi gli elementi presentati dall’assessore di Regione Lombardia al Tursimo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, per la prima volta in visita istituzionale nel territorio pavese. Dopo un momento di dialogo e confronto con amministratori e stakeholder al Collegio Borromeo di Pavia, il tour è proseguito con la visita di alcune eccellenze territoriali dell’Oltrepò pavese: Casteggio, Rivanazzano Terme, Zavattarello e Golferenzo.

Oltrepò Pavese, un turismo competitivo

Massari in Oltrepò Pavese per vedere il potenziale del turismo“L’obiettivo – ha sottolineato l’assessore Massari – è promuovere un turismo diffuso, sostenibile e destagionalizzato, capace di mettere in rete cultura, paesaggio, enogastronomia e percorsi naturalistici. In questo contesto, il territorio pavese, con l’Oltrepò, la città d’arte, i cammini storici e le produzioni vitivinicole di qualità, rappresenta un’area strategica su cui concentrare investimenti e azioni di promozione”.

L’assessore Massari ha visitato l’originale e primo wine resort italiano a Casteggio, antica capitale del vino oltrepadano, rappresenta uno dei principali punti di accesso a un territorio celebre per i suoi vigneti e le produzioni vitivinicole di eccellenza.

Rivanazzano Terme e Zavattarello

Il castello Dal Verme di ZavattarelloA testimonianza della ottima diversificazione dell’offerta turistica del territorio, la tappa di Rivanazzano Terme ha confermato che, grazie alle sue terme storiche e a un’offerta che abbina relax, sport e qualità della vita, si propone come una destinazione interessante per chi cerca una vacanza di benessere.

Il fascino del castello Dal Verme, a Zavattarello, costituisce un richiamo molto forte non solo per gli appassionati di storia ma anche per gli amanti dell’escursionismo tra i boschi dell’Appennino. L’imponente fortezza medievale in pietra con mura spesse fino a 4 metri è dotata di un’imponente torre maestra, che rappresenta l’elemento difensivo più importante di tutta la struttura.

Massari: Regione punta sulle sinergie

“La Regione – ha proseguito l’assessore – punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori del comparto, incrementando la competitività dell’offerta e intercettando nuovi flussi di visitatori italiani e stranieri, affinché Pavia diventi uno dei motori della crescita turistica lombarda”.

Ultima tappa per l’assessore regionale è stato uno tra i borghi più caratteristici dell’Oltrepò a Golferenzo, con il suo centro storico in pietra, i panorami sulle colline vitate e un’autentica tradizione enogastronomica. Un altro modo per conoscere e raccontare l’identità di un territorio sempre più apprezzato da chi cerca un turismo lento, esperienziale e a contatto con le eccellenze della Lombardia.
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