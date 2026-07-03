Incrementate da 2 a 3 milioni di euro le risorse dedicate alle manifestazioni sportive in Lombardia. Le domande potranno essere presentate fino al 16 luglio 2026. I contributi sono destinati agli eventi sportivi in programma in Lombardia dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. L’obiettivo della misura è sostenere il sistema sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni, sia agonistiche sia amatoriali, favorendo la diffusione della pratica sportiva, la partecipazione dei cittadini e la valorizzazione del territorio regionale, anche sotto il profilo del prestigio, della vocazione e delle specificità sportive.

Motore di crescita

“Le manifestazioni sportive – afferma Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia -rappresentano un motore di crescita sociale, culturale ed economica per i nostri territori. Per questo abbiamo aumentato di un milione di euro la dotazione prevista per questo bando e abbiamo aggiunto una linea per coprire anche le manifestazioni sportive più piccole ma ben radicate nelle nostre comunità”.

“Abbiamo, inoltre, rafforzato anche i criteri di premialità per i progetti che, attraverso lo sport – conclude Picchi -, promuovono il benessere sociale, la sostenibilità ambientale, giovani e corretti stili di vita”.

Manifestazioni sportive in Lombardia, il bando

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3 milioni di euro ed è articolata in due linee di intervento:

Linea A : competizioni sportive nazionali e internazionali a carattere agonistico, con un costo complessivo superiore a 30.000 euro.

: competizioni sportive nazionali e internazionali a carattere agonistico, con un costo complessivo superiore a 30.000 euro. Linea B: competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche/amatoriali, con un costo complessivo superiore a 7.000 euro.

Beneficiari

Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti organizzatori con sede legale e/o operativa (anche temporanea) in Lombardia, appartenenti a una delle seguenti categorie:

Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti promozione sportiva e comitati o delegazioni regionali/ provinciali;

Associazioni benemerite; Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale attività sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali (FSN);

Discipline sportive associate (DSA) o enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni e dal Cip;

Enti iscritti sia al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Registro delle attività sportive dilettantistiche;

Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;

Consorzi turistici e Pro Loco senza scopo di lucro, con finalità di organizzazione e gestione di manifestazioni sportive;

Enti locali, anche in collaborazione con degli altri soggetti del settore.

Caratteristiche

I contributi sono destinati a manifestazioni sportive senza scopo di lucro che si configurino come competizioni sportive con classifica e premiazione; coinvolgano una pluralità di soggetti e realtà sportive; siano aperte al pubblico; abbiano una durata limitata e temporalmente definita. Tutte le info e i dettagli a questo link.