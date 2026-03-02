‘Una casa per ricominciare’, 1,5 milioni per le donne vittime

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno nel contrasto alla violenza contro le donne con la nuova misura ‘Una casa per ricominciare‘, destinando 1,5 milioni di euro a sostegno dei percorsi di autonomia abitativa per le vittime di violenza e per i loro figli.

L’intervento si inserisce in continuità con la sperimentazione avviata per l’individuazione di alloggi ALER da destinare alle donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, con l’obiettivo di accompagnarle verso una reale autonomia abitativa. A tale scopo Regione Lombardia ha destinato complessivamente 3 milioni di euro, consentendo l’assegnazione di 100 alloggi sul territorio regionale.

Coinvolti enti locali, religioni e del terzo settore

Con la nuova misura si supera la dimensione sperimentale, estendendo la platea di soggetti che potranno mettere a disposizione gli immobili idonei a progetti di autonomia, coinvolgendo enti locali, enti religiosi e il terzo settore.

Le risorse prevedono 1,3 milioni di euro per la copertura dei canoni di locazione e delle spese condominiali per almeno cinque anni e 200 mila euro destinati ai soggetti gestori dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per le attività di gestione e accompagnamento.

Una reale possibilità di ricominciare

“Con questa misura – dichiara l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – vogliamo garantire alle donne vittime di violenza non solo protezione, ma una reale possibilità di ricominciare. Dopo la sperimentazione che ha portato all’assegnazione di 100 alloggi grazie a uno stanziamento di 3 milioni di euro, oggi rendiamo strutturale questo intervento, ampliando la rete degli immobili disponibili e rafforzando il lavoro dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio. Il nostro obiettivo è offrire sicurezza, dignità e prospettive concrete di futuro a chi ha trovato il coraggio di dire basta alla violenza”.

Un ulteriore passo in avanti

“Una casa per sé e per i propri figli – sottolinea l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco – è un elemento essenziale affinché le donne vittime di violenza possano ricominciare a vivere. Consolidare un elenco stabile di alloggi e sostenere i percorsi di autonomia abitativa rappresenta un passo importante per garantire non solo protezione immediata, ma una prospettiva reale di libertà, indipendenza e dignità. La misura rafforza un percorso già avviato nell’ambito della ‘Missione Lombardia’ per aiutare, in modo concreto, le persone che vivono momenti di estrema difficoltà e necessitano di un sostegno da parte delle istituzioni”.