Variante di Argegno/Co, Terzi: via libera alla convenzione per il progetto

Regione Lombardia ha approvato la convenzione per la progettazione della Variante di Argegno (CO) lungo la SS 340 ‘Regina’.

Il provvedimento ha ottenuto il via libera della Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e vede coinvolti, oltre alla Regione, Anas, la Provincia di Como, la Camera di Commercio di Como e Lecco, il Comune di Argegno, il Comune di Tremezzina e la Comunità Montana Lario Intelvese.

Assessore Terzi: Regione in campo per sostenere il territorio

“Lo schema di convenzione – sottolinea Terzi – è finalizzato all’avvio della progettazione della Variante, indispensabile per superare le problematiche viabilistiche legate all’attraversamento di Argegno, punto non ‘risolto’ della SS 340. In questo accordo Regione Lombardia ha il ruolo di mediatore tra enti, in quanto il suo impegno specifico è sostenere il progetto dell’opera nelle varie sedi istituzionali, affinché la Variante venga inserita nel prossimo Contratto di Programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento statale e per la sua realizzazione. Quest’opera intende potenziare e riqualificare la rete viaria per valorizzare anche la vocazione turistica di Argegno e del territorio circostante”.

L’intervento

La strada statale 340 ‘Regina’ costituisce un’importante arteria di traffico, l’unica via di collegamento a nord della Provincia di Como lungo la sponda occidentale del Lario, e da sempre sopporta elevati flussi di transito pendolare, merci e turistico. La progettazione di una variante in galleria, della lunghezza di circa 1,5 km, sgraverebbe l’abitato di Argegno della quota più consistente di traffico, soprattutto di veicoli pesanti e pullman turistici, rendendo più agevole la percorrenza della statale nel suo complesso e tutelando un ambito dal notevole pregio naturalistico e paesaggistico. La convenzione approvata regola i rapporti fra i diversi soggetti, per arrivare a una prima progettazione della Variante.

Gli impegni delle parti

In particolare, con la sua sottoscrizione, sono previsti i seguenti impegni.

– Regione Lombardia: sostegno del progetto nelle varie sedi istituzionali.

– Provincia di Como: predisposizione e approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP), coordinandosi con Anas per gli aspetti tecnici di propria competenza, e la contribuzione di una quota parte degli oneri economici.

– Camera di Commercio di Como e Lecco, la Comunità Montana Lario Intelvese, il Comune di Argegno e il Comune di Tremezzina: la contribuzione di altre quote parti dei relativi oneri economici per la redazione del DocFAP.

Assessore Fermi: benefici per la sponda occidentale del Lario

“Con questa convenzione – aggiunge l’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi – mettiamo un altro tassello per il miglioramento delle infrastrutture viabilistiche intorno al lago. La Variante di Argegno è importante per decongestionare il centro di questo bellissimo paese che si affaccia sul Lario che, come tutti gli altri paesi intorno al lago, sta vivendo stagioni turistiche che portano flussi di auto spesso difficili da controllare. Con l’avvio di questa progettazione siamo certi di portare grandi benefici a tutta la sponda occidentale del Lario. Un primo passo che conferma la volontà di tutto il territorio di migliorare la percorrenza della Regina”.