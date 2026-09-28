Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi

Violenza contro le donne, rifinanziato il gratuito patrocinio

Regione Lombardia rifinanzia il gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza garantendo supporto legale e continuità ai servizi.

Lucchini: tutela e accesso alla giustizia per il percorso di uscita dalla violenza. Dal 2023 oltre un milione di risorse dedicate da Regione Lombardia

La Giunta di Regione Lombardia riafferma il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne e rifinanzia con 300.000 euro le azioni del Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi dedicate all’assistenza legale gratuita delle donne vittime di violenza. Approvata la delibera su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

Oltre un milione per il gratuito patrocinio

Dal 2023 ad oggi Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 737.105,62 euro per le istanze di gratuito patrocinio. Con i 300.000 stanziati oggi si giunge quindi a un impegno economico complessivo di 1.037.105,62 euro.

L'assessore Elena Lucchini

Il provvedimento nasce dalla necessità di dare continuità a uno strumento che ha registrato numerose richieste di accesso al gratuito patrocinio, confermando l’esigenza di garantire alle donne un supporto legale qualificato lungo il percorso di tutela e di uscita dalla violenza.

Lotta alla violenza sulle donne

Il Protocollo, sottoscritto nel 2025 in continuità con quello approvato nel 2023, prevede, tra gli elementi qualificanti, l’estensione del gratuito patrocinio a casistiche non previste a livello statale, oltre ad azioni rivolte al mondo della scuola.

“L’accesso alla giustizia – ha dichiarato l’assessore Lucchini – è un elemento fondamentale per una donna che decide di rompere il silenzio e intraprendere un percorso di uscita dalla violenza. Con questo rifinanziamento di 300.000 euro vogliamo garantire continuità a un intervento che risponde a un bisogno concreto e che ha raccolto numerose richieste. La collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano e con l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi ci permette di rafforzare una rete di tutela qualificata e di ampliare concretamente le possibilità di accesso all’assistenza legale per le donne vittime di violenza”.

Una azione innovativa

“Il gratuito patrocinio regionale rappresenta – ha sottolineato Lucchini – un’azione innovativa  perché consente di intervenire anche in casistiche che non rientrano nelle previsioni del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È una scelta che mette al centro la persona e il suo diritto a essere tutelata. Di fronte alle numerose istanze ricevute, abbiamo ritenuto importante assicurare la continuità delle risorse e quindi della risposta”.

Il rifinanziamento riguarda specificamente le azioni relative al gratuito patrocinio previste dal Protocollo. Il progetto complessivo contempla inoltre attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione, comprese iniziative rivolte alle scuole. Il provvedimento conferma così la collaborazione tra Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Ordini forensi lombardi per rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima