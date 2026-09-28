Violenza contro le donne, rifinanziato il gratuito patrocinio

La Giunta di Regione Lombardia riafferma il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne e rifinanzia con 300.000 euro le azioni del Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi dedicate all’assistenza legale gratuita delle donne vittime di violenza. Approvata la delibera su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

Oltre un milione per il gratuito patrocinio

Dal 2023 ad oggi Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 737.105,62 euro per le istanze di gratuito patrocinio. Con i 300.000 stanziati oggi si giunge quindi a un impegno economico complessivo di 1.037.105,62 euro.

Il provvedimento nasce dalla necessità di dare continuità a uno strumento che ha registrato numerose richieste di accesso al gratuito patrocinio, confermando l’esigenza di garantire alle donne un supporto legale qualificato lungo il percorso di tutela e di uscita dalla violenza.

Lotta alla violenza sulle donne

Il Protocollo, sottoscritto nel 2025 in continuità con quello approvato nel 2023, prevede, tra gli elementi qualificanti, l’estensione del gratuito patrocinio a casistiche non previste a livello statale, oltre ad azioni rivolte al mondo della scuola.

“L’accesso alla giustizia – ha dichiarato l’assessore Lucchini – è un elemento fondamentale per una donna che decide di rompere il silenzio e intraprendere un percorso di uscita dalla violenza. Con questo rifinanziamento di 300.000 euro vogliamo garantire continuità a un intervento che risponde a un bisogno concreto e che ha raccolto numerose richieste. La collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano e con l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi ci permette di rafforzare una rete di tutela qualificata e di ampliare concretamente le possibilità di accesso all’assistenza legale per le donne vittime di violenza”.

Una azione innovativa

“Il gratuito patrocinio regionale rappresenta – ha sottolineato Lucchini – un’azione innovativa perché consente di intervenire anche in casistiche che non rientrano nelle previsioni del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È una scelta che mette al centro la persona e il suo diritto a essere tutelata. Di fronte alle numerose istanze ricevute, abbiamo ritenuto importante assicurare la continuità delle risorse e quindi della risposta”.

Il rifinanziamento riguarda specificamente le azioni relative al gratuito patrocinio previste dal Protocollo. Il progetto complessivo contempla inoltre attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione, comprese iniziative rivolte alle scuole. Il provvedimento conferma così la collaborazione tra Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Ordini forensi lombardi per rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza.